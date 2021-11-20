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Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье - РИА Новости, 20.11.2021
Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства, следует из заключения его личного врача... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T01:20
2021-11-20T01:20
2021-11-20T01:25
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства, следует из заключения его личного врача Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.
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в мире, сша, джо байден
01:20 20.11.2021 (обновлено: 01:25 20.11.2021)
Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Врач Байдена О'Коннор выдал заключение о возможности исполнения президентом обязанностей