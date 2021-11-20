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Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье

Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье - РИА Новости, 20.11.2021

Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье

Физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства, следует из заключения его личного врача... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T01:20

2021-11-20T01:20

2021-11-20T01:25

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Физическое здоровье президента США Джо Байдена позволяет ему в полном объеме выполнять обязанности главы государства, следует из заключения его личного врача Кевина О'Коннора, которое распространил Белый дом.

сша

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2021

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в мире, сша, джо байден