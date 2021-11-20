https://ria.ru/20211120/volodin-1759957781.html
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочнение межнационального мира
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочнение межнационального мира - РИА Новости, 20.11.2021
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочнение межнационального мира
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием и отметил вклад в сохранение веры и упрочнение... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:46
2021-11-20T14:46
2021-11-20T14:46
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вячеслав володин
госдума рф
религия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием и отметил вклад в сохранение веры и упрочнение межнационального мира, передает слова спикера думский сайт."Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества. Заботитесь о просвещении и воспитании молодежи. Ваш вклад в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения", - отметил Володин.Володин пожелал патриарху здоровья и душевных сил.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, религия
Володин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочнение межнационального мира
Председатель Госдумы Володин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочнение мира