https://ria.ru/20211120/volodin-1759935021.html

Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России

Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 20.11.2021

Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в РФ, заявил, что США боятся Россию до... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:06

2021-11-20T10:06

2021-11-20T10:20

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в РФ, заявил, что США боятся Россию до истерики.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации."Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", - написал Володин в своем Telegram-канале.Политик отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах - "и к нам не надо вмешиваться"."Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - добавил Володин.Спикер ГД назвал Путина "преимуществом" России и добавил, что "удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её".

https://ria.ru/20211119/rezolyutsiya-1759828884.html

https://ria.ru/20211119/vybory-1759752945.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, стивен коэн, россия