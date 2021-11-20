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https://ria.ru/20211120/volodin-1759935021.html
Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России
Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России - РИА Новости, 20.11.2021
Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в РФ, заявил, что США боятся Россию до... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:06
2021-11-20T10:20
в мире
сша
москва
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
стивен коэн
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в РФ, заявил, что США боятся Россию до истерики.Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации."Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", - написал Володин в своем Telegram-канале.Политик отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах - "и к нам не надо вмешиваться"."Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - добавил Володин.Спикер ГД назвал Путина "преимуществом" России и добавил, что "удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её".
https://ria.ru/20211119/rezolyutsiya-1759828884.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, стивен коэн, россия
10:06 20.11.2021 (обновлено: 10:20 20.11.2021)
 
Володин прокомментировал идею конгрессменов не признавать выборы в России

Володин назвал проект резолюции конгрессменов о Путине вмешательством в выборы 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в РФ, заявил, что США боятся Россию до истерики.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном в случае принятия будет носить характер рекомендации.
Сенатор Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:26
Карасин назвал резолюцию конгрессменов США "политической шизофренией"
"Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах - "и к нам не надо вмешиваться".
"Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации", - добавил Володин.
Спикер ГД назвал Путина "преимуществом" России и добавил, что "удары, направленные в его адрес, — это удары по нашей стране с целью ослабить её".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 10:34
В Совфеде прокомментировали американскую резолюцию о выборах 2024 года
 
В миреСШАМоскваВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФСтивен КоэнРоссия
 
 
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