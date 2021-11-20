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Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма
Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 20.11.2021
Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма
Прокурор утвердил обвинение по делу о реабилитации нацизма на сайте "Бессмертный полк" в отношении жителя Владивостока, мужчина предстанет перед судом,... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:07
2021-11-20T08:07
происшествия
адольф гитлер
приморский край
владивосток
приморский краевой суд
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор утвердил обвинение по делу о реабилитации нацизма на сайте "Бессмертный полк" в отношении жителя Владивостока, мужчина предстанет перед судом, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.По версии следствия, в мае 2020 года мужчина оформил заявку на сайте "Бессмертный полк онлайн" для фото Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Сделал он это с целью реабилитации нацизма."Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело будет направлено в Приморский краевой суд.Ранее другого жителя региона суд штрафовал на 60 тысяч рублей по аналогичному уголовному делу.
https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html
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происшествия, адольф гитлер, приморский край, владивосток, приморский краевой суд, россия
08:07 20.11.2021
 
Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

Житель Владивостока предстанет перед судом за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор утвердил обвинение по делу о реабилитации нацизма на сайте "Бессмертный полк" в отношении жителя Владивостока, мужчина предстанет перед судом, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, в мае 2020 года мужчина оформил заявку на сайте "Бессмертный полк онлайн" для фото Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Сделал он это с целью реабилитации нацизма.
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"Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело будет направлено в Приморский краевой суд.
Ранее другого жителя региона суд штрафовал на 60 тысяч рублей по аналогичному уголовному делу.
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ПроисшествияАдольф ГитлерПриморский крайВладивостокПриморский краевой судРоссия
 
 
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