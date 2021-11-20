https://ria.ru/20211120/vladivostok-1759928356.html

Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 20.11.2021

Житель Владивостока предстанет перед судом за реабилитацию нацизма

Прокурор утвердил обвинение по делу о реабилитации нацизма на сайте "Бессмертный полк" в отношении жителя Владивостока, мужчина предстанет перед судом,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:07

2021-11-20T08:07

2021-11-20T08:07

происшествия

адольф гитлер

приморский край

владивосток

приморский краевой суд

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор утвердил обвинение по делу о реабилитации нацизма на сайте "Бессмертный полк" в отношении жителя Владивостока, мужчина предстанет перед судом, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.По версии следствия, в мае 2020 года мужчина оформил заявку на сайте "Бессмертный полк онлайн" для фото Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Сделал он это с целью реабилитации нацизма."Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело будет направлено в Приморский краевой суд.Ранее другого жителя региона суд штрафовал на 60 тысяч рублей по аналогичному уголовному делу.

https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html

https://ria.ru/20211029/foto-1756821252.html

приморский край

владивосток

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