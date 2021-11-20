https://ria.ru/20211120/veter-1759974246.html

Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре

Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре - РИА Новости, 20.11.2021

Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре

Сильный ветер сохранится в Москве в субботу до 21 часа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T17:21

2021-11-20T17:21

2021-11-20T17:21

общество

москва

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сильный ветер сохранится в Москве в субботу до 21 часа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с сохранится до 21.00. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Отмечается, что ожидаются колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы."Городские службы продолжают непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. Под особым контролем – состояние опасных для движения транспорта участков дорог", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, погода