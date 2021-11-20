https://ria.ru/20211120/uzbekistan-1759966793.html

Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили итоги встречи президентов

Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили итоги встречи президентов - РИА Новости, 20.11.2021

Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили итоги встречи президентов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиеева в Москву,... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:23

2021-11-20T16:23

2021-11-20T16:23

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абдулазиз камилов

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили по телефону итоги визита президента Шавката Мирзиеева в Москву, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.По итогам переговоров президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева было подписано 18 документов, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекистанского лидера."Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиеева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом", - говорится в сообщении.

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в мире, узбекистан, москва, сергей лавров, шавкат мирзиеев, абдулазиз камилов, россия