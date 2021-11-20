https://ria.ru/20211120/ukraina-1759943960.html

Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл

Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.11.2021

Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл

Расколы на Украине, первым из которых стало появление униатства, направлены на ослабление ее духовной жизни и политический разрыв единства народов Руси, заявил... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:59

2021-11-20T11:59

2021-11-20T12:03

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петр порошенко

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православная церковь украины (пцу)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расколы на Украине, первым из которых стало появление униатства, направлены на ослабление ее духовной жизни и политический разрыв единства народов Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Появление униатства стало первым таким ударом по Украине, затем были расколы XX века, и меня никто не переубедит в том, что это осуществление определенного плана, направленного на ослабление духовной жизни Украины, на разрыв единства исторической Руси. И нынешняя политика, направленная на разделение православной церкви, очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями невозможно объяснить попытки разделить церковь православную, ослабить ее", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.Цель этого, по его мнению, - увести Украину "как можно дальше от России и от Русской православной церкви, но это цель политическая, а не духовная". Для патриарха же всея Руси, подчеркнул он, нет разделения на народы и на государства - "есть паства Русской православной церкви".Православная церковь не участвует в политических конфликтах на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Мы не участвуем в этой схватке, наша церковь, наши православные люди не несут ответственность за этот кошмар — ее несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа. А разделенная нация, разделенный дом — это очень опасно", - сказал патриарх.Он особо отметил роль главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), который не позволяет втянуть себя и церковь в политическое противостояние. "Он, конечно, вместе со своей церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными", - добавил патриарх.Лично же для него, отметил предстоятель Русской церкви, большое горе и скорбь видеть разделение и ожесточение среди православных. "Думаю, что и руководство Украины не в восторге от происходящего, но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния", - заключил он.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20211120/poroshenko-1759941560.html

https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html

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украина, киев, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия