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Религия
https://ria.ru/20211120/ukraina-1759943960.html
Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл
Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.11.2021
Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл
Расколы на Украине, первым из которых стало появление униатства, направлены на ослабление ее духовной жизни и политический разрыв единства народов Руси, заявил... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:59
2021-11-20T12:03
религия
украина
киев
русская православная церковь
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расколы на Украине, первым из которых стало появление униатства, направлены на ослабление ее духовной жизни и политический разрыв единства народов Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Появление униатства стало первым таким ударом по Украине, затем были расколы XX века, и меня никто не переубедит в том, что это осуществление определенного плана, направленного на ослабление духовной жизни Украины, на разрыв единства исторической Руси. И нынешняя политика, направленная на разделение православной церкви, очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями невозможно объяснить попытки разделить церковь православную, ослабить ее", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.Цель этого, по его мнению, - увести Украину "как можно дальше от России и от Русской православной церкви, но это цель политическая, а не духовная". Для патриарха же всея Руси, подчеркнул он, нет разделения на народы и на государства - "есть паства Русской православной церкви".Православная церковь не участвует в политических конфликтах на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Мы не участвуем в этой схватке, наша церковь, наши православные люди не несут ответственность за этот кошмар — ее несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа. А разделенная нация, разделенный дом — это очень опасно", - сказал патриарх.Он особо отметил роль главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), который не позволяет втянуть себя и церковь в политическое противостояние. "Он, конечно, вместе со своей церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными", - добавил патриарх.Лично же для него, отметил предстоятель Русской церкви, большое горе и скорбь видеть разделение и ожесточение среди православных. "Думаю, что и руководство Украины не в восторге от происходящего, но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния", - заключил он.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20211120/poroshenko-1759941560.html
https://ria.ru/20211120/patriarkh-1759585192.html
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украина, киев, русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия
11:59 20.11.2021 (обновлено: 12:03 20.11.2021)
 
Расколы на Украине служат политическим целям, считает патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил, что расколы на Украине направлены на разрыв единства народов Руси

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх московский и всея Руси Кирилл
Патриарх московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расколы на Украине, первым из которых стало появление униатства, направлены на ослабление ее духовной жизни и политический разрыв единства народов Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Появление униатства стало первым таким ударом по Украине, затем были расколы XX века, и меня никто не переубедит в том, что это осуществление определенного плана, направленного на ослабление духовной жизни Украины, на разрыв единства исторической Руси. И нынешняя политика, направленная на разделение православной церкви, очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями невозможно объяснить попытки разделить церковь православную, ослабить ее", - сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1" в день своего 75-летия.
Цель этого, по его мнению, - увести Украину "как можно дальше от России и от Русской православной церкви, но это цель политическая, а не духовная". Для патриарха же всея Руси, подчеркнул он, нет разделения на народы и на государства - "есть паства Русской православной церкви".
Православная церковь не участвует в политических конфликтах на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Мы не участвуем в этой схватке, наша церковь, наши православные люди не несут ответственность за этот кошмар — ее несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа. А разделенная нация, разделенный дом — это очень опасно", - сказал патриарх.
Он особо отметил роль главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского Онуфрия (Березовского), который не позволяет втянуть себя и церковь в политическое противостояние. "Он, конечно, вместе со своей церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными", - добавил патриарх.
Лично же для него, отметил предстоятель Русской церкви, большое горе и скорбь видеть разделение и ожесточение среди православных. "Думаю, что и руководство Украины не в восторге от происходящего, но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния", - заключил он.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквях, которые приняли украинский раскол.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
00:33
Биография Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
 
РелигияУкраинаКиевРусская православная церковьПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Россия
 
 
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