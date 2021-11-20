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В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ
В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2021
В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ
Военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО "Winter Shield 2021" пройдут с 22 ноября по 4 декабря на... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:49
2021-11-20T14:49
в мире
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италия
чехия
латвия
эстония
нато
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО "Winter Shield 2021" пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны Латвии."С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения "Winter Shield 2021" (Зимний щит 2021 – ред.) для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона", - сообщает LETA.В военных учениях примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе."Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии", - цитирует пресс-релиз министерства обороны Латвии LETA.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html
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в мире, литва, варшава, италия, чехия, латвия, эстония, нато, прибалтика, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:49 20.11.2021
 
В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ

LETA: в Латвии пройдут военные учения стран НАТО и Балтии "Winter Shield 2021"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО "Winter Shield 2021" пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны Латвии.
"С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения "Winter Shield 2021" (Зимний щит 2021 – ред.) для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона", - сообщает LETA.
В военных учениях примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе.
"Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии", - цитирует пресс-релиз министерства обороны Латвии LETA.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
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В миреЛитваВаршаваИталияЧехияЛатвияЭстонияНАТОПрибалтикаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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