https://ria.ru/20211120/ucheniya-1759958195.html

В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ

В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2021

В Латвии пройдут учения стран НАТО и Балтии, сообщили СМИ

Военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО "Winter Shield 2021" пройдут с 22 ноября по 4 декабря на... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:49

2021-11-20T14:49

2021-11-20T14:49

в мире

литва

варшава

италия

чехия

латвия

эстония

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и расположенной в Латвии боевой группы НАТО "Winter Shield 2021" пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны Латвии."С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения "Winter Shield 2021" (Зимний щит 2021 – ред.) для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона", - сообщает LETA.В военных учениях примут участие солдаты из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, Земессардзе, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и солдаты под командованием вооруженных сил США в Европе."Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии", - цитирует пресс-релиз министерства обороны Латвии LETA.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

литва

варшава

италия

чехия

латвия

эстония

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, варшава, италия, чехия, латвия, эстония, нато, прибалтика, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии