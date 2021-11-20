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Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.11.2021
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие национальной экономики и улучшение... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T09:25
2021-11-20T09:25
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей", - говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас важно сконцентрироваться на решении первоочередных задач: "расшивке узких мест", модернизации инфраструктуры, повышении надежности и безопасности перевозок, развитии транзитных логистических маршрутов, а также обновление общественного транспорта в регионах России."Конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению новейших технологий и цифровых сервисов, своей работой содействовать росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли в целом", - говорится в сообщении.Президент также пожелал им успехов и всего наилучшего.
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общество, владимир путин, россия
09:25 20.11.2021
 
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин отметил вклад работников транспорта в улучшение качества жизни людей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей", - говорится в сообщении.
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Президент отметил, что сейчас важно сконцентрироваться на решении первоочередных задач: "расшивке узких мест", модернизации инфраструктуры, повышении надежности и безопасности перевозок, развитии транзитных логистических маршрутов, а также обновление общественного транспорта в регионах России.
"Конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению новейших технологий и цифровых сервисов, своей работой содействовать росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли в целом", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал им успехов и всего наилучшего.
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