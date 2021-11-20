https://ria.ru/20211120/transport-1759931847.html

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.11.2021

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие национальной экономики и улучшение... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T09:25

2021-11-20T09:25

2021-11-20T09:25

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие своё дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей", - говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас важно сконцентрироваться на решении первоочередных задач: "расшивке узких мест", модернизации инфраструктуры, повышении надежности и безопасности перевозок, развитии транзитных логистических маршрутов, а также обновление общественного транспорта в регионах России."Конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению новейших технологий и цифровых сервисов, своей работой содействовать росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли в целом", - говорится в сообщении.Президент также пожелал им успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20211120/transport-1759923909.html

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общество, владимир путин, россия