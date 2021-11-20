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Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за 10 месяцев вырос на 28,2%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за 10 месяцев вырос на 28,2% - РИА Новости, 20.11.2021
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за 10 месяцев вырос на 28,2%
За первые 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и Россией увеличился на 28,2% в годовом исчислении и... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:19
2021-11-20T18:19
2021-11-20T18:19
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МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и Россией увеличился на 28,2% в годовом исчислении и достиг 105,05 миллиарда юаней (около 16,5 миллиарда долларов), составив 65% от общего объема внешней торговли этой провинции, сообщили в Харбинской таможне.В частности, в январе-октябре 2021 года объем экспорта в Россию из Хэйлунцзяна составил 8,66 миллиарда юаней, увеличившись на 5,8%, а объем импорта из России в эту провинцию достиг 96,39 миллиарда юаней, увеличившись на 30,7%, свидетельствуют таможенные данные.Статистика также показывает, что за первые 10 месяцев этого года объем импорта и экспорта товаров провинции Хэйлунцзян увеличился на 25,3% в годовом исчислении и составил 161,5 миллиарда юаней. В частности, объем экспорта составил 35,86 миллиарда юаней, увеличившись на 22,5%, а объем импорта увеличился на 26,1% и составил 125,64 миллиарда юаней.Объем торговли провинции со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", составил 120,3 миллиарда юаней, увеличившись на 26,2% в годовом исчислении.
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экономика, китай, хэйлунцзян, россия
МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
За первые 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян
(Северо-Восточный Китай) и Россией
увеличился на 28,2% в годовом исчислении и достиг 105,05 миллиарда юаней (около 16,5 миллиарда долларов), составив 65% от общего объема внешней торговли этой провинции, сообщили в Харбинской таможне.
В частности, в январе-октябре 2021 года объем экспорта в Россию из Хэйлунцзяна составил 8,66 миллиарда юаней, увеличившись на 5,8%, а объем импорта из России в эту провинцию достиг 96,39 миллиарда юаней, увеличившись на 30,7%, свидетельствуют таможенные данные.
Статистика также показывает, что за первые 10 месяцев этого года объем импорта и экспорта товаров провинции Хэйлунцзян увеличился на 25,3% в годовом исчислении и составил 161,5 миллиарда юаней. В частности, объем экспорта составил 35,86 миллиарда юаней, увеличившись на 22,5%, а объем импорта увеличился на 26,1% и составил 125,64 миллиарда юаней.
Объем торговли провинции со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", составил 120,3 миллиарда юаней, увеличившись на 26,2% в годовом исчислении.