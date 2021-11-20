https://ria.ru/20211120/subway-1759955872.html

Умер один из основателей сети Subway Питер Бак

Умер один из основателей сети Subway Питер Бак - РИА Новости, 20.11.2021

Умер один из основателей сети Subway Питер Бак

Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:37

2021-11-20T14:37

2021-11-20T14:37

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания.По данным газеты New York Post, Бак, который некоторое время болел, умер в больнице города Данбери (штат Коннектикут) в четверг."Наш сооснователь, доктор Питер Бак, скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети. Его дело продолжает Subway - бренд, над созданием которого он усердно работал", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сети.Компания Subway была основана Фредом Де Люкой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил Де Люке сумму в отысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году Де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.

коннектикут

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в мире, коннектикут, россия