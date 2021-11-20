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Умер один из основателей сети Subway Питер Бак
Умер один из основателей сети Subway Питер Бак - РИА Новости, 20.11.2021
Умер один из основателей сети Subway Питер Бак
Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:37
2021-11-20T14:37
в мире
коннектикут
россия
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания.По данным газеты New York Post, Бак, который некоторое время болел, умер в больнице города Данбери (штат Коннектикут) в четверг."Наш сооснователь, доктор Питер Бак, скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети. Его дело продолжает Subway - бренд, над созданием которого он усердно работал", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сети.Компания Subway была основана Фредом Де Люкой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил Де Люке сумму в отысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году Де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.
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РИА Новости
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в мире, коннектикут, россия
14:37 20.11.2021
 
Умер один из основателей сети Subway Питер Бак

В возрасте 90 лет умер один из основателей сети Subway Питер Бак

© Фото : SubwayОдин из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак
Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Subway
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания.
По данным газеты New York Post, Бак, который некоторое время болел, умер в больнице города Данбери (штат Коннектикут) в четверг.
"Наш сооснователь, доктор Питер Бак, скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети. Его дело продолжает Subway - бренд, над созданием которого он усердно работал", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сети.
Компания Subway была основана Фредом Де Люкой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил Де Люке сумму в отысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году Де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.
 
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