Умер один из основателей сети Subway Питер Бак
В возрасте 90 лет умер один из основателей сети Subway Питер Бак
© Фото : SubwayОдин из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак
© Фото : Subway
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один из основателей сети ресторанов быстрого питания Subway Питер Бак скончался в возрасте 90 лет, сообщает компания.
По данным газеты New York Post, Бак, который некоторое время болел, умер в больнице города Данбери (штат Коннектикут) в четверг.
"Наш сооснователь, доктор Питер Бак, скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, доктор Бак оказал долговременный эффект, оставив после себя дух усердного труда и самоотверженности в примерно 40 тысячах точках сети. Его дело продолжает Subway - бренд, над созданием которого он усердно работал", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сети.
Компания Subway была основана Фредом Де Люкой и Питером Баком в 1965 году. По информации на сайте сети, именно Бак предоставил Де Люке сумму в отысячу долларов и предложил открыть закусочную, чтобы помочь оплатить обучение. В 2015 году Де Люка скончался от лейкемии. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 90 странах, в том числе и в России.
Our co-founder, Dr. Peter Buck has passed. He was 90. A kindhearted physicist & philanthropist, Dr. Buck made a lasting impact, leaving behind a spirit of hard work & dedication across nearly 40,000 locations. His legacy continues through Subway®, a brand he worked hard to build.— Subway® (@SUBWAY) November 19, 2021