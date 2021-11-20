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В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов"

В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов" - РИА Новости, 20.11.2021

В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов"

Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов на акции протеста в Париже, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:42

2021-11-20T18:42

2021-11-20T19:11

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париж

франция

протесты

"желтые жилеты"

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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов на акции протеста в Париже, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.Как минимум два человека получили травмы.С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди разбирают урны, вытаскивают оттуда бутылки, банки и бросают в представителей правопорядка. В правоохранителей летят и апельсины.Хулиганы поджигают мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах, расположенных на бульваре Венсана Ориоля.Возгорания вспыхнули в нескольких местах. Огонь тушат прибывшие на место пожарные.

https://ria.ru/20211027/frantsiya-1756498695.html

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Слезоточивый газ и дубинки: в Париже акции протеста переросли в беспорядки Шествие "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков в Париже переросло в беспорядки. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов, есть пострадавшие. 2021-11-20T18:42 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, протесты, "желтые жилеты"