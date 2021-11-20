https://ria.ru/20211120/stolknovenie-1759982697.html
В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов"
В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов" - РИА Новости, 20.11.2021
В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов"
Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов на акции протеста в Париже, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T18:42
2021-11-20T18:42
2021-11-20T19:11
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франция
протесты
"желтые жилеты"
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ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов на акции протеста в Париже, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.Как минимум два человека получили травмы.С самого начала на шествии "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди разбирают урны, вытаскивают оттуда бутылки, банки и бросают в представителей правопорядка. В правоохранителей летят и апельсины.Хулиганы поджигают мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах, расположенных на бульваре Венсана Ориоля.Возгорания вспыхнули в нескольких местах. Огонь тушат прибывшие на место пожарные.
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Слезоточивый газ и дубинки: в Париже акции протеста переросли в беспорядки
Шествие "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков в Париже переросло в беспорядки. Полиция применяет слезоточивый газ и дубинки против хулиганов, есть пострадавшие.
2021-11-20T18:42
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в мире, париж, франция, протесты, "желтые жилеты"
18:42 20.11.2021 (обновлено: 19:11 20.11.2021)
В Париже несколько человек пострадали во время акции "желтых жилетов"
В Париже несколько человек пострадали из-за столкновения полиции с акцией "желтых жилетов"