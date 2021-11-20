https://ria.ru/20211120/sobyanin-1759958510.html
Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"
Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах" - РИА Новости, 20.11.2021
Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T14:51
2021-11-20T14:51
2021-11-20T14:51
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу."Дорогие педиатры, с праздником! Спасибо за вашу заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что детские доктора умеют общаться с детьми, поддерживать родителей, приходить на помощь. А также пожелал им крепкого здоровья и добра.
https://ria.ru/20211028/deti-1756685371.html
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общество, сергей собянин
Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"
Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу