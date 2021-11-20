https://ria.ru/20211120/sobyanin-1759958510.html

Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"

Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах" - РИА Новости, 20.11.2021

Собянин поблагодарил педиатров за заботу о "маленьких москвичах"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T14:51

2021-11-20T14:51

2021-11-20T14:51

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу."Дорогие педиатры, с праздником! Спасибо за вашу заботу о маленьких москвичах и высокий профессиональный уровень", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что детские доктора умеют общаться с детьми, поддерживать родителей, приходить на помощь. А также пожелал им крепкого здоровья и добра.

https://ria.ru/20211028/deti-1756685371.html

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2021

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общество, сергей собянин