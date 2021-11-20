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В Москве начался снегопад
В Москве начался снегопад - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве начался снегопад
Обещанный синоптиками снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T06:23
2021-11-20T10:49
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обещанный синоптиками снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жителей центра европейской части России в субботу, как прогнозировали метеорологи, ожидает мокрый снег, сильный ветер и большое количество осадков.Комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что столичные службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании ухудшения погодных условий. В ночь на субботу Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега.По прогнозам, похолодание после субботы продолжится, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.
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общество, москва, гидрометцентр
06:23 20.11.2021 (обновлено: 10:49 20.11.2021)
 
В Москве начался снегопад

В Москве начался обещанный синоптиками снегопад

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обещанный синоптиками снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Жителей центра европейской части России в субботу, как прогнозировали метеорологи, ожидает мокрый снег, сильный ветер и большое количество осадков.
Комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что столичные службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании ухудшения погодных условий. В ночь на субботу Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега.
По прогнозам, похолодание после субботы продолжится, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
02:19
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
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