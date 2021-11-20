https://ria.ru/20211120/snegopad-1759926375.html

В Москве начался снегопад

В Москве начался снегопад - РИА Новости, 20.11.2021

В Москве начался снегопад

Обещанный синоптиками снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T06:23

2021-11-20T06:23

2021-11-20T10:49

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обещанный синоптиками снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Жителей центра европейской части России в субботу, как прогнозировали метеорологи, ожидает мокрый снег, сильный ветер и большое количество осадков.Комплекс городского хозяйства Москвы сообщал, что столичные службы работают в режиме повышенной готовности в ожидании ухудшения погодных условий. В ночь на субботу Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за ветра и мокрого снега.По прогнозам, похолодание после субботы продолжится, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.

https://ria.ru/20211120/pogoda-1759922682.html

москва

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2021

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общество, москва, гидрометцентр