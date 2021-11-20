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В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:20
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общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве преждевременно сформировался снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров: ВДНХ - 2 сантиметра, Балчуг - 5 сантиметров, Тушино - 6 сантиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, сейчас в Москве идет ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
10:20 20.11.2021
 
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров

В Москве преждевременно сформировался снежный покров до шести сантиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко  / Перейти в фотобанкЮноша едет на самокате по Крымскому мосту в Москве
Юноша едет на самокате по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве преждевременно сформировался снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров: ВДНХ - 2 сантиметра, Балчуг - 5 сантиметров, Тушино - 6 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 00:37
Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
По словам синоптика, сейчас в Москве идет ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь.
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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