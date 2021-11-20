https://ria.ru/20211120/sneg-1759936295.html

В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров

В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 20.11.2021

В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров

Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:20

2021-11-20T10:20

2021-11-20T10:20

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве преждевременно сформировался снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров: ВДНХ - 2 сантиметра, Балчуг - 5 сантиметров, Тушино - 6 сантиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, сейчас в Москве идет ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода