https://ria.ru/20211120/sneg-1759936295.html
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:20
2021-11-20T10:20
2021-11-20T10:20
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров преждевременно сформировался в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве преждевременно сформировался снежный покров высотой от 2 до 6 сантиметров: ВДНХ - 2 сантиметра, Балчуг - 5 сантиметров, Тушино - 6 сантиметров", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, сейчас в Москве идет ливневый дождь со снегом, по области - в основном снег, на западе - дождь.
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
В Москве преждевременно сформировался снежный покров до шести сантиметров