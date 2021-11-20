https://ria.ru/20211120/siroty-1759942300.html
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье - РИА Новости, 20.11.2021
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
Следственные органы Курганской области проверят информацию из соцсетей о том, что в селе Мокроусово квартиры детям-сиротами были предоставлены в доме, где... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:32
2021-11-20T11:32
2021-11-20T11:32
происшествия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следственные органы Курганской области проверят информацию из соцсетей о том, что в селе Мокроусово квартиры детям-сиротами были предоставлены в доме, где проживание затруднено из-за его технического состояния, сообщается в субботу на сайте СК РФ."В ходе проведения проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК России будет проверена законность возведения и сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию", - говорится в сообщении.Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдану Францишко доложить о ситуации, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20211112/zhile-1758698144.html
курганская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье
СК проверит информацию о проживании сирот в непригодном жилье в Курганской области