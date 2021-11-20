https://ria.ru/20211120/siroty-1759942300.html

В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье

В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье - РИА Новости, 20.11.2021

В Курганской области проверят данные о проживании сирот в непригодном жилье

Следственные органы Курганской области проверят информацию из соцсетей о том, что в селе Мокроусово квартиры детям-сиротами были предоставлены в доме, где... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:32

2021-11-20T11:32

2021-11-20T11:32

происшествия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следственные органы Курганской области проверят информацию из соцсетей о том, что в селе Мокроусово квартиры детям-сиротами были предоставлены в доме, где проживание затруднено из-за его технического состояния, сообщается в субботу на сайте СК РФ."В ходе проведения проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СК России будет проверена законность возведения и сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию", - говорится в сообщении.Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдану Францишко доложить о ситуации, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20211112/zhile-1758698144.html

курганская область

россия

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происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия