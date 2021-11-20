https://ria.ru/20211120/singapur-1759941339.html

Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц

Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц - РИА Новости, 20.11.2021

Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц

Сингапур продолжает ослаблять меры контроля распространения коронавирусной инфекции, разрешив с понедельника 22 ноября собрания до пяти полностью... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:22

2021-11-20T11:22

2021-11-20T11:22

распространение коронавируса

в мире

сингапур (страна)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435349_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_4453d9b4956ce4047e7b89f9aa8ddbfd.jpg

БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Сингапур продолжает ослаблять меры контроля распространения коронавирусной инфекции, разрешив с понедельника 22 ноября собрания до пяти полностью вакцинированных лиц, прием гостей в количестве до 5 вакцинированных человек в день и совместный прием пищи в заведениях общественного питания пятью полностью вакцинированными лицами, проживающими в разных жилищах.Об этом сообщает в субботу интернет-версия газеты Straits Times.В настоящее время в городе-государстве разрешен совместный прием пищи в общепите только двум полностью вакцинированным лицам, проживающим в разных жилищах, напоминает издание.Новые правила для заведений общепита будут действовать только при наличии у заведения возможности проверки иммунизационного статуса посетителей, говорится в сообщении. Для тех заведений, у которых нет технических возможностей такой проверки, продолжит действовать правило, по которому только два человека из разных жилищ могут совместно принимать пищу, сообщает газета.Министр, возглавляющий правительственную рабочую группу по COVID-19, напомнил также, что количество случаев тяжелого протекания болезни тоже остается стабильным. Тем не менее, Гань Ким Юн порекомендовал невакцинированным жителям Сингапура не выходить из домов, чтобы не подвергаться риску заражения, а тем, кто собирается посетить жилище невакцинированных лиц, предварительно пройти тест на COVID-19.В тот же день министерство здравоохранения Сингапура выпустило рекомендацию для семей, проживающих в одном жилище, о приеме гостей, в котором говорится, что следует принимать только полностью вакцинированных гостей во избежание распространения инфекции.По информации газеты, ссылающейся правительственную рабочую группу по коронавирусной инфекции, следующий этап ослабления мер контроля может начаться в городе-государстве в конце декабря, после очередной оценки рабочей группой эпидемиологической ситуации. За время пандемии в Сингапуре заболели коронавирусной инфекцией 248 587 человек, выздоровели 227 556 человек, скончался 641 человек.

https://ria.ru/20211019/singapur-1755151137.html

https://ria.ru/20210705/singapur-1739521735.html

сингапур (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сингапур (страна), коронавирус covid-19