https://ria.ru/20211120/singapur-1759941339.html
Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц - РИА Новости, 20.11.2021
Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
Сингапур продолжает ослаблять меры контроля распространения коронавирусной инфекции, разрешив с понедельника 22 ноября собрания до пяти полностью... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:22
2021-11-20T11:22
2021-11-20T11:22
распространение коронавируса
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сингапур (страна)
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БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Сингапур продолжает ослаблять меры контроля распространения коронавирусной инфекции, разрешив с понедельника 22 ноября собрания до пяти полностью вакцинированных лиц, прием гостей в количестве до 5 вакцинированных человек в день и совместный прием пищи в заведениях общественного питания пятью полностью вакцинированными лицами, проживающими в разных жилищах.Об этом сообщает в субботу интернет-версия газеты Straits Times.В настоящее время в городе-государстве разрешен совместный прием пищи в общепите только двум полностью вакцинированным лицам, проживающим в разных жилищах, напоминает издание.Новые правила для заведений общепита будут действовать только при наличии у заведения возможности проверки иммунизационного статуса посетителей, говорится в сообщении. Для тех заведений, у которых нет технических возможностей такой проверки, продолжит действовать правило, по которому только два человека из разных жилищ могут совместно принимать пищу, сообщает газета.Министр, возглавляющий правительственную рабочую группу по COVID-19, напомнил также, что количество случаев тяжелого протекания болезни тоже остается стабильным. Тем не менее, Гань Ким Юн порекомендовал невакцинированным жителям Сингапура не выходить из домов, чтобы не подвергаться риску заражения, а тем, кто собирается посетить жилище невакцинированных лиц, предварительно пройти тест на COVID-19.В тот же день министерство здравоохранения Сингапура выпустило рекомендацию для семей, проживающих в одном жилище, о приеме гостей, в котором говорится, что следует принимать только полностью вакцинированных гостей во избежание распространения инфекции.По информации газеты, ссылающейся правительственную рабочую группу по коронавирусной инфекции, следующий этап ослабления мер контроля может начаться в городе-государстве в конце декабря, после очередной оценки рабочей группой эпидемиологической ситуации. За время пандемии в Сингапуре заболели коронавирусной инфекцией 248 587 человек, выздоровели 227 556 человек, скончался 641 человек.
https://ria.ru/20211019/singapur-1755151137.html
https://ria.ru/20210705/singapur-1739521735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сингапур (страна), коронавирус covid-19
Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
Сингапур с 22 ноября разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц и прием гостей
БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Сингапур
продолжает ослаблять меры контроля распространения коронавирусной инфекции, разрешив с понедельника 22 ноября собрания до пяти полностью вакцинированных лиц, прием гостей в количестве до 5 вакцинированных человек в день и совместный прием пищи в заведениях общественного питания пятью полностью вакцинированными лицами, проживающими в разных жилищах.
Об этом сообщает в субботу интернет-версия газеты Straits Times
.
В настоящее время в городе-государстве разрешен совместный прием пищи в общепите только двум полностью вакцинированным лицам, проживающим в разных жилищах, напоминает издание.
Новые правила для заведений общепита будут действовать только при наличии у заведения возможности проверки иммунизационного статуса посетителей, говорится в сообщении. Для тех заведений, у которых нет технических возможностей такой проверки, продолжит действовать правило, по которому только два человека из разных жилищ могут совместно принимать пищу, сообщает газета.
"Нынешняя ситуация в Сингапуре подходит для ослабления ограничений, имея в виду то, что общая ситуация с распространением COVID-19 остается стабильной, и еженедельный прирост новых заражений остается на уровне 1% или менее", - заявил журналистам в субботу министр торговли Сингапура Гань Ким Юн, слова которого приводит издание.
Министр, возглавляющий правительственную рабочую группу по COVID-19, напомнил также, что количество случаев тяжелого протекания болезни тоже остается стабильным. Тем не менее, Гань Ким Юн порекомендовал невакцинированным жителям Сингапура не выходить из домов, чтобы не подвергаться риску заражения, а тем, кто собирается посетить жилище невакцинированных лиц, предварительно пройти тест на COVID-19.
В тот же день министерство здравоохранения Сингапура выпустило рекомендацию для семей, проживающих в одном жилище, о приеме гостей, в котором говорится, что следует принимать только полностью вакцинированных гостей во избежание распространения инфекции.
По информации газеты, ссылающейся правительственную рабочую группу по коронавирусной инфекции, следующий этап ослабления мер контроля может начаться в городе-государстве в конце декабря, после очередной оценки рабочей группой эпидемиологической ситуации. За время пандемии в Сингапуре заболели коронавирусной инфекцией 248 587 человек, выздоровели 227 556 человек, скончался 641 человек.