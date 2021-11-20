https://ria.ru/20211120/saratov-1759926237.html

Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле

Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле - РИА Новости, 20.11.2021

Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле

Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T06:20

2021-11-20T06:20

2021-11-20T10:32

происшествия

лысогорский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.По данным ведомства, 13-летний мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий матери, а затем дал сесть за руль своему сверстнику, а сам продолжил путь в качестве пассажира. Инцидент произошел в пятницу на автодороге у села Невежкино Лысогорского района.В региональном управлении СК сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, следователь с участием криминалиста проводят осмотр места происшествия."По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", - отмечается в сообщении.Прокуратура Лысогорского района взяла под контроль ход проверки.

https://ria.ru/20211116/dtp-1759228712.html

лысогорский район

саратовская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лысогорский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия