06:20 20.11.2021 (обновлено: 10:32 20.11.2021)
Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле
Под Саратовом тринадцатилетний школьник разбился в угнанном у матери автомобиле
© Фото : СУСК по Саратовской областиСотрудник СК на месте ДТП в Саратовской области, в котором погиб подросток
САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, 13-летний мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий матери, а затем дал сесть за руль своему сверстнику, а сам продолжил путь в качестве пассажира. Инцидент произошел в пятницу на автодороге у села Невежкино Лысогорского района.
"В пути следования примерно в 3,5 километра от села Невежкино подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом. От удара транспортное средство перевернулось. В результате полученных травм несовершеннолетний пассажир, неправомерно завладевший автомобилем, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
В региональном управлении СК сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, следователь с участием криминалиста проводят осмотр места происшествия.
"По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", - отмечается в сообщении.
Прокуратура Лысогорского района взяла под контроль ход проверки.
16 ноября, 09:22В Москве два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями