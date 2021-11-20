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Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле
Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле - РИА Новости, 20.11.2021
Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле
Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T06:20
2021-11-20T10:32
происшествия
лысогорский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.По данным ведомства, 13-летний мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий матери, а затем дал сесть за руль своему сверстнику, а сам продолжил путь в качестве пассажира. Инцидент произошел в пятницу на автодороге у села Невежкино Лысогорского района.В региональном управлении СК сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, следователь с участием криминалиста проводят осмотр места происшествия."По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", - отмечается в сообщении.Прокуратура Лысогорского района взяла под контроль ход проверки.
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происшествия, лысогорский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:20 20.11.2021 (обновлено: 10:32 20.11.2021)
 
Под Саратовом школьник разбился насмерть в угнанном у матери автомобиле

Под Саратовом тринадцатилетний школьник разбился в угнанном у матери автомобиле

© Фото : СУСК по Саратовской областиСотрудник СК на месте ДТП в Саратовской области, в котором погиб подросток
Сотрудник СК на месте ДТП в Саратовской области, в котором погиб подросток - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : СУСК по Саратовской области
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетний житель Саратовской области погиб в ДТП на автомобиле, который угнал у матери и передал для управления сверстнику, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, 13-летний мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий матери, а затем дал сесть за руль своему сверстнику, а сам продолжил путь в качестве пассажира. Инцидент произошел в пятницу на автодороге у села Невежкино Лысогорского района.
"В пути следования примерно в 3,5 километра от села Невежкино подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом. От удара транспортное средство перевернулось. В результате полученных травм несовершеннолетний пассажир, неправомерно завладевший автомобилем, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
В региональном управлении СК сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, следователь с участием криминалиста проводят осмотр места происшествия.
"По основной версии, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего. Их точное количество устанавливается. За медицинской помощью больше никто не обращался", - отмечается в сообщении.
Прокуратура Лысогорского района взяла под контроль ход проверки.
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ПроисшествияЛысогорский районСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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