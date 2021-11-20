https://ria.ru/20211120/saakashvili-1760005973.html

Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач

Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач - РИА Новости, 20.11.2021

Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач

Лечение заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после длительной голодовки может длиться месяцы, реабилитационный период необходимо продолжить РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T22:55

2021-11-20T22:55

2021-11-20T22:56

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Лечение заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после длительной голодовки может длиться месяцы, реабилитационный период необходимо продолжить в гражданской клинике, считает его личный врач Николоз Кипшидзе.Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь из тюремной больницы ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и рядовые сторонники экс-президента. Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в Горийский госпиталь."Президент конечно же слаб, у него были проблемы с давлением... стрессовые ситуации продолжаются. Особенного внимания требует его неврологическое состояние. На сегодня никаких прогнозов я дать не могу. Он начал питаться и этот процесс проходит нормально, но никто не знает, как все это продолжится. Президент благодарит госпиталь, ему понравился его персонал, он комфортно себя чувствует. По моему мнению, лечение в таких условиях невозможно для такого пациента, его реабилитация должна быть долгой, не могу сказать сколько месяцев потребуется: месяц, два, три или четыре. Если бы я мог решать, я бы дал ему возможность лечения вне тюрьмы. Он должен иметь право свободно лечится, что означает лечение не в тюрьме, не в военном госпитале или тюремной больнице, а в гражданской клинике", - заявил врач журналистам.Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.

https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759729797.html

https://ria.ru/20211111/mitropolit-1758640094.html

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