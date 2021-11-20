22:55 20.11.2021 (обновлено: 22:56 20.11.2021)
Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач
Врач Кипшидзе: лечение Саакашвили после голодовки может продлиться несколько месяцев
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Лечение заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после длительной голодовки может длиться месяцы, реабилитационный период необходимо продолжить в гражданской клинике, считает его личный врач Николоз Кипшидзе.
Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь из тюремной больницы ранее в пятницу принял минюст Грузии. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. В знак солидарности голодовку ранее объявили и депутаты парламента Грузии, а также врачи и рядовые сторонники экс-президента. Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в Горийский госпиталь.
"Президент конечно же слаб, у него были проблемы с давлением... стрессовые ситуации продолжаются. Особенного внимания требует его неврологическое состояние. На сегодня никаких прогнозов я дать не могу. Он начал питаться и этот процесс проходит нормально, но никто не знает, как все это продолжится. Президент благодарит госпиталь, ему понравился его персонал, он комфортно себя чувствует. По моему мнению, лечение в таких условиях невозможно для такого пациента, его реабилитация должна быть долгой, не могу сказать сколько месяцев потребуется: месяц, два, три или четыре. Если бы я мог решать, я бы дал ему возможность лечения вне тюрьмы. Он должен иметь право свободно лечится, что означает лечение не в тюрьме, не в военном госпитале или тюремной больнице, а в гражданской клинике", - заявил врач журналистам.
Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщала, что у Саакашвили в результате голодовки врачи обнаружили неврологическое расстройство – энцефалопатию Вернике.