https://ria.ru/20211120/saakashvili-1759993431.html

Саакашвили начал есть после голодовки

Саакашвили начал есть после голодовки - РИА Новости, 20.11.2021

Саакашвили начал есть после голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T20:26

2021-11-20T20:26

2021-11-20T22:14

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.По словам Шарашенидзе, Саакашвили проходит всю необходимую терапию."Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог", — пояснила она.Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. Накануне Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на субботу заключенного на реанимобиле перевезли в Гори. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html

https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759751888.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии