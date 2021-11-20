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Саакашвили начал есть после голодовки
Саакашвили начал есть после голодовки - РИА Новости, 20.11.2021
Саакашвили начал есть после голодовки
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T20:26
2021-11-20T22:14
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.По словам Шарашенидзе, Саакашвили проходит всю необходимую терапию."Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог", — пояснила она.Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. Накануне Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на субботу заключенного на реанимобиле перевезли в Гори. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211119/mozg-1759812682.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
20:26 20.11.2021 (обновлено: 22:14 20.11.2021)
 
Саакашвили начал есть после голодовки

Консилиум врачей: Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку, он принимает пищу по схеме

© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Special Penitentiary Service of Georgia
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.

"Пациент принимает пишу согласно схеме, состояние здоровья стабильное", — сказала она журналистам.

По словам Шарашенидзе, Саакашвили проходит всю необходимую терапию.
"Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог", — пояснила она.
Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.
Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. Накануне Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на субботу заключенного на реанимобиле перевезли в Гори.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 14:30
Омбудсмен Грузии сообщил, что у Саакашвили выявили заболевание мозга
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 10:29
Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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