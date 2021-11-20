https://ria.ru/20211120/rebenok-1759963207.html

В Ярославской области мужчина избил новорожденного сына

В Ярославской области мужчина избил новорожденного сына - РИА Новости, 20.11.2021

В Ярославской области мужчина избил новорожденного сына

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ярославской области, который избил своего месячного сына за то, что тот плакал, мужчина помещен под... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:42

2021-11-20T15:42

2021-11-20T15:42

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ярославской области, который избил своего месячного сына за то, что тот плакал, мужчина помещен под стражу.Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, информирует СУСК России по региону."Житель города Тутаева, находясь в квартире по месту жительства, в ответ на плач своего сына 2021 года рождения, испытывая в связи с этим к нему личную неприязнь, причинил физический вред здоровью малолетнего, а именно множественные переломы ребер, указанные повреждения относятся к вреду здоровью средней тяжести. В настоящее время ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.В ходе предварительного следствия подозреваемый дал признательные показания, уточняет следственное управление. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В прокуратуре Ярославской области уточнили РИА Новости, что ребенку всего месяц."Тутаевской межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности органов системы профилактики. При наличии основанной будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщает областная прокуратура.

https://ria.ru/20210819/prigovor-1746321882.html

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ярославская область

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происшествия, ярославская область