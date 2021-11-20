https://ria.ru/20211120/pozhar-1759927687.html
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 20.11.2021
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в одном из сел Свердловской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T07:56
2021-11-20T07:56
2021-11-20T07:56
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в одном из сел Свердловской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 19 ноября в квартире, где находилась хозяйка и трое ее малолетних дочерей, топилась печь. Через некоторое время, когда члены семьи легли спать, произошло возгорание с сильным задымлением. Женщина вместе с одной из дочерей успела выйти на улицу, затем она попыталась вернуться в квартиру, но не смогла этого сделать из-за сильного едкого дыма, добавили в СУСК.При тушении возгорания были обнаружены тела двух погибших девочек в возрасте 3 и 10 лет. По предварительной информации следствия, они скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно, могла вылететь искра и произойти возгорание, уточнили в ведомстве.По данным руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в пострадавшей семье воспитываются пятеро детей, двое из них 2004 и 2005 года рождения во время происшествия находились на учебе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием. По информации Горелых, отец детей, который в ночь ЧП был на работе в деревне Торомка Таборинского района, был судим за мошенничество, кражи, угон транспорта и побои, он состоял на учете в службе участковых уполномоченных. Мать детей также имеет судимости за побои, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состоит на учете в ПДН.Свою проверку по факту ЧП также начала прокуратура, ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей, следователи возбудили уголовное дело
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости.
Двое детей погибли при пожаре в одном из сел Свердловской области
, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу региональное управление СК РФ
.
"В ночь на 20 ноября в правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о гибели двух малолетних детей, тела которых были обнаружены при тушении пожара в квартире дома по улице Красноармейская в селе Таборы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 19 ноября в квартире, где находилась хозяйка и трое ее малолетних дочерей, топилась печь. Через некоторое время, когда члены семьи легли спать, произошло возгорание с сильным задымлением. Женщина вместе с одной из дочерей успела выйти на улицу, затем она попыталась вернуться в квартиру, но не смогла этого сделать из-за сильного едкого дыма, добавили в СУСК.
При тушении возгорания были обнаружены тела двух погибших девочек в возрасте 3 и 10 лет. По предварительной информации следствия, они скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно, могла вылететь искра и произойти возгорание, уточнили в ведомстве.
По данным руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых
, в пострадавшей семье воспитываются пятеро детей, двое из них 2004 и 2005 года рождения во время происшествия находились на учебе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием. По информации Горелых, отец детей, который в ночь ЧП был на работе в деревне Торомка Таборинского района, был судим за мошенничество, кражи, угон транспорта и побои, он состоял на учете в службе участковых уполномоченных. Мать детей также имеет судимости за побои, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состоит на учете в ПДН.
Свою проверку по факту ЧП также начала прокуратура, ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.