https://ria.ru/20211120/pozhar-1759927687.html

В Свердловской области при пожаре погибли двое детей

В Свердловской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 20.11.2021

В Свердловской области при пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в одном из сел Свердловской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T07:56

2021-11-20T07:56

2021-11-20T07:56

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в одном из сел Свердловской области, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 19 ноября в квартире, где находилась хозяйка и трое ее малолетних дочерей, топилась печь. Через некоторое время, когда члены семьи легли спать, произошло возгорание с сильным задымлением. Женщина вместе с одной из дочерей успела выйти на улицу, затем она попыталась вернуться в квартиру, но не смогла этого сделать из-за сильного едкого дыма, добавили в СУСК.При тушении возгорания были обнаружены тела двух погибших девочек в возрасте 3 и 10 лет. По предварительной информации следствия, они скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно, могла вылететь искра и произойти возгорание, уточнили в ведомстве.По данным руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в пострадавшей семье воспитываются пятеро детей, двое из них 2004 и 2005 года рождения во время происшествия находились на учебе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием. По информации Горелых, отец детей, который в ночь ЧП был на работе в деревне Торомка Таборинского района, был судим за мошенничество, кражи, угон транспорта и побои, он состоял на учете в службе участковых уполномоченных. Мать детей также имеет судимости за побои, также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состоит на учете в ПДН.Свою проверку по факту ЧП также начала прокуратура, ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия