https://ria.ru/20211120/pozhar-1759922413.html

Страшные подробности пожара в квартире Хлебниковой

Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова - РИА Новости, 20.11.2021

Страшные подробности пожара в квартире Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова после начала пожара в своей квартире в Москве пыталась спастись самостоятельно, сообщает mk.ru. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:05

2021-11-20T02:05

2021-11-20T02:05

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марина хлебникова

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Певица Марина Хлебникова после начала пожара в своей квартире в Москве пыталась спастись самостоятельно, сообщает mk.ru.Сотрудники МЧС, как утверждается, нашли артистку у окна трехуровневых апартаментов, куда она, по всей видимости, смогла самостоятельно добраться ползком. Хлебникова, когда ее обнаружили, была без сознания.Дочь певицы Доминика также рассказала, что после того, как почувствовала запах гари, побежала в комнату матери. Хлебникова выйти из помещения сама не смогла — к этому времени она уже надышалась угарным газом. Девушка испугалась входить в комнату, но переговаривалась с матерью до приезда пожарных.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что очаг возгорания находился в спальне певицы, точная причина случившегося пока не установлена.Марина Хлебникова – советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая. Заслуженная артистка России. Прославилась песнями "Чашка кофею" и "Дожди".

https://ria.ru/20211119/sostoyanie-1759900764.html

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2021

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москва, россия, марина хлебникова