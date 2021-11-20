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В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 20.11.2021
В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге локализован, площадь возгорания составляет 1300 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:02
2021-11-20T02:02
2021-11-20T02:02
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге локализован, площадь возгорания составляет 1300 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, ранее МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров, информация о погибших и пострадавших не поступала."В 2.48 по местному времени (0.48 мск) специалисты пожарной охраны локализовали пожар... На площади 1300 квадратных метров горят готовая деревянная продукция и деревообрабатывающие станки", - говорится в сообщении.Уточняется, что борьбу с огнем ведут 74 человека и 12 единиц техники, для мониторинга обстановки применяется беспилотник. Для подачи воды к месту пожара проложены три магистральных линии в 1080 метров.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
Пожар в деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге локализовали на 1,3 тысячах "квадратов"