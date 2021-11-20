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Религия
https://ria.ru/20211120/pozdravlenie-1759959934.html
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием - РИА Новости, 20.11.2021
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием
Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщают пресс-службы глав... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T15:07
2021-11-20T15:07
религия
южная осетия
абхазия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
аслан бжания
анатолий бибилов
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СУХУМ, 20 ноя - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщают пресс-службы глав республик."Ваше Святейшество! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Вы посвятили свою жизнь служению Богу, укреплению православной веры в сердцах людей. Ваше Патриаршее служение, ознаменованное упрочением позиций Русской Православной Церкви, заслуживает глубочайшего уважения", - говорится в поздравлении Бжании.Подчеркивается, что благородство, неустанное отстаивание христианских ценностей, снискали Кириллу заслуженный авторитет по всему миру. "В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - говорится в тексте.В поздравлении президента Южной Осетии отмечается, что патриотизм, неустанный труд, беззаветная самоотверженность и любовь патриарха к Отечеству всегда будут служить достойным образцом в деле возрождения и укрепления православия, утверждения непреходящих духовных ценностей в сознании людей."Прошу принять мои самые сердечные поздравления в связи с Вашим 75-летием. На протяжении многих лет все Ваши помыслы и чаяния посвящены неустанному архипастырскому служению. Ваша деятельность играет важную роль в сохранении взаимного притяжения и единения народов, основанного на общности веры, традициях дружбы, доверия и взаимопонимания, которое во многом предопределило и историческую судьбу Южной Осетии", - подчеркивается в поздравлении.
https://ria.ru/20211120/orden-1759946728.html
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южная осетия, абхазия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания, анатолий бибилов
15:07 20.11.2021
 
Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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СУХУМ, 20 ноя - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщают пресс-службы глав республик.
"Ваше Святейшество! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Вы посвятили свою жизнь служению Богу, укреплению православной веры в сердцах людей. Ваше Патриаршее служение, ознаменованное упрочением позиций Русской Православной Церкви, заслуживает глубочайшего уважения", - говорится в поздравлении Бжании.
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Подчеркивается, что благородство, неустанное отстаивание христианских ценностей, снискали Кириллу заслуженный авторитет по всему миру. "В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - говорится в тексте.
В поздравлении президента Южной Осетии отмечается, что патриотизм, неустанный труд, беззаветная самоотверженность и любовь патриарха к Отечеству всегда будут служить достойным образцом в деле возрождения и укрепления православия, утверждения непреходящих духовных ценностей в сознании людей.
"Прошу принять мои самые сердечные поздравления в связи с Вашим 75-летием. На протяжении многих лет все Ваши помыслы и чаяния посвящены неустанному архипастырскому служению. Ваша деятельность играет важную роль в сохранении взаимного притяжения и единения народов, основанного на общности веры, традициях дружбы, доверия и взаимопонимания, которое во многом предопределило и историческую судьбу Южной Осетии", - подчеркивается в поздравлении.
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РелигияЮжная ОсетияАбхазияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Аслан БжанияАнатолий Бибилов
 
 
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