https://ria.ru/20211120/pozdravlenie-1759959934.html

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием - РИА Новости, 20.11.2021

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили патриарха Кирилла с 75-летием

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщают пресс-службы глав... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:07

2021-11-20T15:07

2021-11-20T15:07

религия

южная осетия

абхазия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

аслан бжания

анатолий бибилов

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СУХУМ, 20 ноя - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, сообщают пресс-службы глав республик."Ваше Святейшество! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Вы посвятили свою жизнь служению Богу, укреплению православной веры в сердцах людей. Ваше Патриаршее служение, ознаменованное упрочением позиций Русской Православной Церкви, заслуживает глубочайшего уважения", - говорится в поздравлении Бжании.Подчеркивается, что благородство, неустанное отстаивание христианских ценностей, снискали Кириллу заслуженный авторитет по всему миру. "В Республике Абхазия благодарны за ту поддержку, которая оказывается с Вашей стороны. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими народами будут развиваться на основе крепких уз дружбы", - говорится в тексте.В поздравлении президента Южной Осетии отмечается, что патриотизм, неустанный труд, беззаветная самоотверженность и любовь патриарха к Отечеству всегда будут служить достойным образцом в деле возрождения и укрепления православия, утверждения непреходящих духовных ценностей в сознании людей."Прошу принять мои самые сердечные поздравления в связи с Вашим 75-летием. На протяжении многих лет все Ваши помыслы и чаяния посвящены неустанному архипастырскому служению. Ваша деятельность играет важную роль в сохранении взаимного притяжения и единения народов, основанного на общности веры, традициях дружбы, доверия и взаимопонимания, которое во многом предопределило и историческую судьбу Южной Осетии", - подчеркивается в поздравлении.

https://ria.ru/20211120/orden-1759946728.html

https://ria.ru/20211120/kirill-1759953197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная осетия, абхазия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), аслан бжания, анатолий бибилов