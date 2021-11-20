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В СК сообщили, что в ДТП в Новой Москве пострадала еще одна женщина
В СК сообщили, что в ДТП в Новой Москве пострадала еще одна женщина - РИА Новости, 20.11.2021
В СК сообщили, что в ДТП в Новой Москве пострадала еще одна женщина
Пожилая женщина пострадала в ДТП с "ГАЗелью" в Новой Москве, в котором погиб младенец, она госпитализирована, об этом сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:52
2021-11-20T22:14
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
москва
юлия иванова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в ДТП с "ГАЗелью" в Новой Москве, в котором погиб младенец, она госпитализирована, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в Новой Москве, в результате чего погиб девятимесячный ребенок, виновник ДТП был пьян."По данным следствия, вечером 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское в Новой Москве, водитель автомобиля "Газель" сбил пожилую женщину, а также женщину с малолетнем мальчиком и коляской, в которой находился ребёнок", - говорится в сообщении.Добавляется, что женщины и ребенок госпитализированы, на месте происшествия работают следователи, водитель "ГАЗели" был задержан.Отмечается, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела и поставил его на контроль в центральный аппарат СК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, москва, юлия иванова, россия
21:52 20.11.2021 (обновлено: 22:14 20.11.2021)
 
В СК сообщили, что в ДТП в Новой Москве пострадала еще одна женщина

В СК сообщили, что в ДТП в Новой Москве пострадала еще одна женщина, она госпитализирована

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в ДТП с "ГАЗелью" в Новой Москве, в котором погиб младенец, она госпитализирована, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в Новой Москве, в результате чего погиб девятимесячный ребенок, виновник ДТП был пьян.
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"По данным следствия, вечером 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское в Новой Москве, водитель автомобиля "Газель" сбил пожилую женщину, а также женщину с малолетнем мальчиком и коляской, в которой находился ребёнок", - говорится в сообщении.
Добавляется, что женщины и ребенок госпитализированы, на месте происшествия работают следователи, водитель "ГАЗели" был задержан.
Отмечается, что в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела и поставил его на контроль в центральный аппарат СК.
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