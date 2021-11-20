https://ria.ru/20211120/pilot-1759925254.html

В США погиб пилот учебного самолета

В США погиб пилот учебного самолета - РИА Новости, 20.11.2021

В США погиб пилот учебного самолета

Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T04:56

2021-11-20T04:56

2021-11-20T04:58

в мире

техас

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на военном объекте.Согласно заявлению, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.Отмечается, что один из пострадавших пилотов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование, о причинах инцидента пока не сообщается.

https://ria.ru/20211114/samolet-1758968574.html

техас

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в мире, техас