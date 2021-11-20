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В США погиб пилот учебного самолета
В США погиб пилот учебного самолета - РИА Новости, 20.11.2021
В США погиб пилот учебного самолета
Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T04:56
2021-11-20T04:58
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на военном объекте.Согласно заявлению, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.Отмечается, что один из пострадавших пилотов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование, о причинах инцидента пока не сообщается.
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в мире, техас
04:56 20.11.2021 (обновлено: 04:58 20.11.2021)
 
В США погиб пилот учебного самолета

На американской авиабазе "Лафлин" погиб пилот учебного самолета T-38C Talon

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ramon AdelanАмериканский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon
Американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ramon Adelan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на военном объекте.
"Один пилот погиб, двое получили ранения во время инцидента с двумя учебными самолетами T-38C Talon, который произошел здесь приблизительно в 10.00 (19.00 мск) 19 ноября", - говорится в сообщении авиабазы в Facebook.
Согласно заявлению, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.
Отмечается, что один из пострадавших пилотов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование, о причинах инцидента пока не сообщается.
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