04:56 20.11.2021 (обновлено: 04:58 20.11.2021)
В США погиб пилот учебного самолета
На американской авиабазе "Лафлин" погиб пилот учебного самолета T-38C Talon
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ramon AdelanАмериканский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ramon Adelan
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Один пилот погиб, еще двое получили ранения в результате инцидента с двумя учебными самолетами на авиабазе "Лафлин" в американском штате Техас, сообщили на военном объекте.
"Один пилот погиб, двое получили ранения во время инцидента с двумя учебными самолетами T-38C Talon, который произошел здесь приблизительно в 10.00 (19.00 мск) 19 ноября", - говорится в сообщении авиабазы в Facebook.
Согласно заявлению, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.
Отмечается, что один из пострадавших пилотов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время идет расследование, о причинах инцидента пока не сообщается.
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