https://ria.ru/20211120/oruzhie-1760005639.html

России необходимо противоспутниковое оружие, считает Рогозин

России необходимо противоспутниковое оружие, считает Рогозин - РИА Новости, 20.11.2021

России необходимо противоспутниковое оружие, считает Рогозин

Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием, сообщил в субботу глава Росксомоса Дмитрий Рогозин, комментируя ситуацию со сбитым в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T22:45

2021-11-20T22:45

2021-11-20T23:31

сша

дмитрий рогозин

наса

роскосмос

министерство обороны сша

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием, сообщил в субботу глава Росксомоса Дмитрий Рогозин, комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны РФ спутником "Целина-Д"."Понимая, что современные войны будут не контактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия - это очевидная вещь, которой мы должны обладать", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В понедельник стало известно, что космический мусор угрожает МКС. Космонавты и астронавты спрятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon и провели в них несколько часов, причем первыми из своего корабля вышли члены экипажа "Союза". С тех пор облако обломков уже много раз сближалось с МКС, это происходит с интервалом примерно полтора часа, однако угроза миновала, и космонавты с астронавтами работают в штатном режиме.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что 15 ноября была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила российский спутник "Космос-1408". В Пентагоне заявили, что Россия не предупреждала американских военных о планирующихся испытаниях, а разрабатываемое антиспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам. С тем, что облако обломков образовалось в результате испытаний российского оружия, согласен и глава НАСА Билл Нельсон.В "Роскосмосе" заявили, что Российская система предупреждения опасных ситуаций в космосе контролирует обстановку, и назвали безопасность экипажа МКС главным приоритетом при создании и эксплуатации космической техники.В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения Запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты сбитого спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211119/es-1759799219.html

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

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сша, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, министерство обороны сша, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), россия