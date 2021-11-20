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Польша оккупировала целый регион в Ираке, заявила Захарова
Польша оккупировала целый регион в Ираке, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2021
Польша оккупировала целый регион в Ираке, заявила Захарова
Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T16:47
2021-11-20T16:47
в мире
белоруссия
минск
ирак
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
беженцы
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе."Много лет Ирак страдал от оккупации, и Польша была среди тех, кто оккупировал Ирак. Сколько было польских солдат? Две с лишним тысячи. Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион, не район города, а регион. Они были ответственными за порядок на этой территории, то есть оккупантами были, правда, сейчас себя так не называют", - сказала она в эфире "Радио России".Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что более половины задерживаемых в Польше нелегальных мигрантов просят международной защиты, среди них 650 граждан Ирака.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
https://ria.ru/20211120/granitsa-1759938888.html
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в мире, белоруссия, минск, ирак, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, беженцы, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:47 20.11.2021
 
Польша оккупировала целый регион в Ираке, заявила Захарова

Захарова заявила, что Польша не признает своей оккупации целого региона в Ираке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.
"Много лет Ирак страдал от оккупации, и Польша была среди тех, кто оккупировал Ирак. Сколько было польских солдат? Две с лишним тысячи. Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион, не район города, а регион. Они были ответственными за порядок на этой территории, то есть оккупантами были, правда, сейчас себя так не называют", - сказала она в эфире "Радио России".
Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что более половины задерживаемых в Польше нелегальных мигрантов просят международной защиты, среди них 650 граждан Ирака.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 10:56
В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияМинскИракПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваБеженцыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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