https://ria.ru/20211120/ogranicheniya-1759935984.html

Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу

Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 20.11.2021

Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу

Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:17

2021-11-20T10:17

2021-11-20T10:17

распространение коронавируса

александр калинин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757408335_0:109:3253:1938_1920x0_80_0_0_cf7c2b40d0b6ead1ab1095616cd83de2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение доходов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин."У нас позиция, у нашей организации, что ограничения должны быть обоснованными. Предприниматели говорят о том, что вводя QR-коды, необходимо снимать другие ограничения, к примеру, по времени работы общепита, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров. Это логично, также в "Опоре России" поддерживаем такое мнение. Но это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе", - рассказал Калинин.Он добавил, что QR-коды затрагивают каждого жителя России и у "Опоры России" есть предложения для законопроекта по QR-кодам."У нас есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на антиген в качестве основания для предоставления допуска. Тесты на антиген делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование. У нас есть предложения обеспечить проверку по QR-кодам так, чтобы не было скопления людей, особенно это касается (скопления) на входах в торговые центры", - добавил президент "Опоры России".По словам Калинина, из-за введения ограничений в торговых центрах падает проходимость. Он добавил, что нужны региональные льготы для бизнеса."В частности речь идет об определенных льготах по налогу на имущество. Налог на имущество не зависит от оборота. С нашей точки зрения, региональные власти также должны предоставить определенные преференции… в связи с ограничениями. Это и фитнес-центры, и кинотеатры, и торговые центры. Особенно этим видам деятельности нужно предусмотреть региональные меры поддержки", - добавил он.Калинин отметил, что технология QR-кодов "позволяет бизнесу выживать", потому что защищает предприятия от вспышек COVID-19."Альтернативы пока я не вижу по QR-кодам, это лучше, чем сидеть на локдауне периодически… Снижается поток (посетителей), но ты работаешь. И более того, уже на этой недели многие предприятия получили прямые субсидии от государства. Кому нужны кредиты под 3% из пострадавших отраслей, они уже тоже начинают оформлять. Несколько десятков миллиардов кредитов по России уже выдано", - добавил он.

https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии