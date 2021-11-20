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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211120/ogranicheniya-1759935984.html
Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу
Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 20.11.2021
Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу
Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:17
2021-11-20T10:17
распространение коронавируса
александр калинин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение доходов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин."У нас позиция, у нашей организации, что ограничения должны быть обоснованными. Предприниматели говорят о том, что вводя QR-коды, необходимо снимать другие ограничения, к примеру, по времени работы общепита, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров. Это логично, также в "Опоре России" поддерживаем такое мнение. Но это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе", - рассказал Калинин.Он добавил, что QR-коды затрагивают каждого жителя России и у "Опоры России" есть предложения для законопроекта по QR-кодам."У нас есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на антиген в качестве основания для предоставления допуска. Тесты на антиген делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование. У нас есть предложения обеспечить проверку по QR-кодам так, чтобы не было скопления людей, особенно это касается (скопления) на входах в торговые центры", - добавил президент "Опоры России".По словам Калинина, из-за введения ограничений в торговых центрах падает проходимость. Он добавил, что нужны региональные льготы для бизнеса."В частности речь идет об определенных льготах по налогу на имущество. Налог на имущество не зависит от оборота. С нашей точки зрения, региональные власти также должны предоставить определенные преференции… в связи с ограничениями. Это и фитнес-центры, и кинотеатры, и торговые центры. Особенно этим видам деятельности нужно предусмотреть региональные меры поддержки", - добавил он.Калинин отметил, что технология QR-кодов "позволяет бизнесу выживать", потому что защищает предприятия от вспышек COVID-19."Альтернативы пока я не вижу по QR-кодам, это лучше, чем сидеть на локдауне периодически… Снижается поток (посетителей), но ты работаешь. И более того, уже на этой недели многие предприятия получили прямые субсидии от государства. Кому нужны кредиты под 3% из пострадавших отраслей, они уже тоже начинают оформлять. Несколько десятков миллиардов кредитов по России уже выдано", - добавил он.
https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html
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александр калинин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:17 20.11.2021
 
Российские предприниматели призвали к снятию ограничений по коронавирусу

Глава "Опоры России" Калинин призвал снимать ограничения по COVID-19 с введением QR-кодов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗакрытое кафе во время нерабочих дней в торговом центре в Москве
Закрытое кафе во время нерабочих дней в торговом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя – РИА Новости. Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение доходов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"У нас позиция, у нашей организации, что ограничения должны быть обоснованными. Предприниматели говорят о том, что вводя QR-коды, необходимо снимать другие ограничения, к примеру, по времени работы общепита, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров. Это логично, также в "Опоре России" поддерживаем такое мнение. Но это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе", - рассказал Калинин.
Он добавил, что QR-коды затрагивают каждого жителя России и у "Опоры России" есть предложения для законопроекта по QR-кодам.
"У нас есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на антиген в качестве основания для предоставления допуска. Тесты на антиген делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование. У нас есть предложения обеспечить проверку по QR-кодам так, чтобы не было скопления людей, особенно это касается (скопления) на входах в торговые центры", - добавил президент "Опоры России".
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По словам Калинина, из-за введения ограничений в торговых центрах падает проходимость. Он добавил, что нужны региональные льготы для бизнеса.
"В частности речь идет об определенных льготах по налогу на имущество. Налог на имущество не зависит от оборота. С нашей точки зрения, региональные власти также должны предоставить определенные преференции… в связи с ограничениями. Это и фитнес-центры, и кинотеатры, и торговые центры. Особенно этим видам деятельности нужно предусмотреть региональные меры поддержки", - добавил он.
Калинин отметил, что технология QR-кодов "позволяет бизнесу выживать", потому что защищает предприятия от вспышек COVID-19.
"Альтернативы пока я не вижу по QR-кодам, это лучше, чем сидеть на локдауне периодически… Снижается поток (посетителей), но ты работаешь. И более того, уже на этой недели многие предприятия получили прямые субсидии от государства. Кому нужны кредиты под 3% из пострадавших отраслей, они уже тоже начинают оформлять. Несколько десятков миллиардов кредитов по России уже выдано", - добавил он.
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