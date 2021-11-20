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Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт
Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт - РИА Новости, 20.11.2021
Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт
Польша хочет обострения отношений с Минском, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T20:07
2021-11-20T23:24
в мире
белоруссия
минск
польша
нато
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Польша хочет обострения отношений с Минском, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт."У них не получилось с мигрантами. И они начали искать любые другие поводы и способы. Угрозы по "Кузнице" (пункт пропуска на белорусско-польской границе. — Прим. ред.), НАТО, ядерное оружие и так далее", — сказала она на ютьюб-канале "Главный. Тур".По ее словам, у Варшавы две цели: первая — "заработать статус, показать себя защитником Евросоюза" и получить дотации, а вторая — отвлечь общество от внутреннего раскола и других проблем."Президент (Александр Лукашенко. — Прим. ред.) все видит. У них как не получилось с мигрантами, так и не получится и по другим направлениям. Ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", — заключила она.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Варшава стянула к границе войска и усилила ее охрану.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов. В Минске все обвинения отвергают, заявляя, что Варшава насильно выдворяет мигрантов на территорию республики.
https://ria.ru/20211120/granitsa-1759973787.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, нато, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:07 20.11.2021 (обновлено: 23:24 20.11.2021)
 
Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт

Пресс-секретарь президента Эйсмонт: Варшава играет на обострение ситуации с Минском

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Польша хочет обострения отношений с Минском, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
"У них не получилось с мигрантами. И они начали искать любые другие поводы и способы. Угрозы по "Кузнице" (пункт пропуска на белорусско-польской границе. — Прим. ред.), НАТО, ядерное оружие и так далее", — сказала она на ютьюб-канале "Главный. Тур".
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
17:19
СК Белоруссии установил потерпевших от действий польской стороны на границе
По ее словам, у Варшавы две цели: первая — "заработать статус, показать себя защитником Евросоюза" и получить дотации, а вторая — отвлечь общество от внутреннего раскола и других проблем.
"Президент (Александр Лукашенко. — Прим. ред.) все видит. У них как не получилось с мигрантами, так и не получится и по другим направлениям. Ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", — заключила она.

Ситуация с мигрантами

Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Варшава стянула к границе войска и усилила ее охрану.
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов. В Минске все обвинения отвергают, заявляя, что Варшава насильно выдворяет мигрантов на территорию республики.
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
14:16
В ООН рассказали об условиях жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскПольшаНАТОАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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