https://ria.ru/20211120/obostrenie-1759991640.html

Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт

Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт - РИА Новости, 20.11.2021

Варшава играет на обострение ситуации с Минском, заявила Эйсмонт

Польша хочет обострения отношений с Минском, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T20:07

2021-11-20T20:07

2021-11-20T23:24

в мире

белоруссия

минск

польша

нато

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Польша хочет обострения отношений с Минском, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт."У них не получилось с мигрантами. И они начали искать любые другие поводы и способы. Угрозы по "Кузнице" (пункт пропуска на белорусско-польской границе. — Прим. ред.), НАТО, ядерное оружие и так далее", — сказала она на ютьюб-канале "Главный. Тур".По ее словам, у Варшавы две цели: первая — "заработать статус, показать себя защитником Евросоюза" и получить дотации, а вторая — отвлечь общество от внутреннего раскола и других проблем."Президент (Александр Лукашенко. — Прим. ред.) все видит. У них как не получилось с мигрантами, так и не получится и по другим направлениям. Ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст", — заключила она.Ситуация с мигрантамиЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь. Варшава стянула к границе войска и усилила ее охрану.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов. В Минске все обвинения отвергают, заявляя, что Варшава насильно выдворяет мигрантов на территорию республики.

https://ria.ru/20211120/granitsa-1759973787.html

https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, нато, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии