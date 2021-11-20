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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211120/muzey-1759927979.html
Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае
Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2021
Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае
Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:02
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алтайский край
общество
алтайский край
космос - риа наука
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона."Как рассказали в министерстве культуры края, в декабре 2020 года в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова передали здание (в селе Полковниково - ред.) ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а). В течение 2021 года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием", - говорится в сообщении.Сейчас все работы по созданию детского музея космонавтики завершены, он готов к открытию. В музее есть интерактивная экспозиция "От сказки к звездам", творческая лаборатория "КосмоТехноКласс", астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.Мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
https://ria.ru/20211115/altay-1759140107.html
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общество, алтайский край, космос - риа наука
08:02 20.11.2021
 
Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае

Детский музей космонавтики откроют в селе Полковниково в Алтайском крае

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Как рассказали в министерстве культуры края, в декабре 2020 года в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова передали здание (в селе Полковниково - ред.) ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а). В течение 2021 года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием", - говорится в сообщении.
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Сейчас все работы по созданию детского музея космонавтики завершены, он готов к открытию. В музее есть интерактивная экспозиция "От сказки к звездам", творческая лаборатория "КосмоТехноКласс", астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.
"25 ноября в 14 часов на родине второго космонавта планеты, в Полковниково, состоится торжественное открытие нового объекта Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова. Заключительным этапом празднования 60-летия со дня легендарного космического полета нашего земляка станет открытие детского музея космонавтики. Почетными гостями мероприятий станут дочь космонавта Татьяна Титова, сослуживцы Германа Титова, ветераны космических войск", - уточняет сайт.
Мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
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Биография космонавта Германа ТитоваЛетчик-космонавт СССР Герман Титов 55 лет назад совершил полет на космическом корабле "Восток-2", став таким образом вторым человеком в мире, совершившим орбитальный космический полет.
 
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