Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае
Детский музей космонавтики откроют в селе Полковниково в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Как рассказали в министерстве культуры края, в декабре 2020 года в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова передали здание (в селе Полковниково - ред.) ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а). В течение 2021 года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием", - говорится в сообщении.
Сейчас все работы по созданию детского музея космонавтики завершены, он готов к открытию. В музее есть интерактивная экспозиция "От сказки к звездам", творческая лаборатория "КосмоТехноКласс", астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.
"25 ноября в 14 часов на родине второго космонавта планеты, в Полковниково, состоится торжественное открытие нового объекта Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова. Заключительным этапом празднования 60-летия со дня легендарного космического полета нашего земляка станет открытие детского музея космонавтики. Почетными гостями мероприятий станут дочь космонавта Татьяна Титова, сослуживцы Германа Титова, ветераны космических войск", - уточняет сайт.
Мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.