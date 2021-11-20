https://ria.ru/20211120/muzey-1759927979.html

Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае

Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2021

Детский музей космонавтики откроют в Алтайском крае

Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T08:02

2021-11-20T08:02

2021-11-20T08:02

алтайский край

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алтайский край

космос - риа наука

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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Детский музей космонавтики торжественно откроют в Алтайском крае, на родине второго космонавта планеты Германа Титова в селе Полковниково, 25 ноября, сообщает официальный сайт правительства региона."Как рассказали в министерстве культуры края, в декабре 2020 года в оперативное управление Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова передали здание (в селе Полковниково - ред.) ресторана-гостиницы (улица Школьная, 5а). В течение 2021 года составили научную концепцию музея, разработали дизайн-проект, отремонтировали помещение и оснастили его выставочным и интерактивным оборудованием", - говорится в сообщении.Сейчас все работы по созданию детского музея космонавтики завершены, он готов к открытию. В музее есть интерактивная экспозиция "От сказки к звездам", творческая лаборатория "КосмоТехноКласс", астрономический класс и детский кинозал. Небольшую часть здания будет занимать кафе для посетителей музея.Мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

https://ria.ru/20211115/altay-1759140107.html

https://ria.ru/20160806/1473494029.html

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общество, алтайский край, космос - риа наука