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Эксперты рассказали, чем может обернуться регистрация сайтах мошенников
Эксперты рассказали, чем может обернуться регистрация сайтах мошенников - РИА Новости, 20.11.2021
Эксперты рассказали, чем может обернуться регистрация сайтах мошенников
Злоумышленники смогут использовать личную информацию, даже если вы оставили ее на мошеннических сайтах, ничего не купив, а именно - авторизоваться на других... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T12:08
2021-11-20T12:08
общество
технологии
россельхозбанк
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Злоумышленники смогут использовать личную информацию, даже если вы оставили ее на мошеннических сайтах, ничего не купив, а именно - авторизоваться на других сервисах, где вы использовали тот же логин и пароль, рассказали РИА Новости эксперты кибербезопасности Россельхозбанка."Даже ничего не купив, можно потерять персональные данные, просто оставив на мошенническом сайте информацию о себе. Если вы введете свой логин и пароль, то они могут быть использованы для попыток авторизоваться на множестве других сайтов и сервисов, где вы, возможно, также зарегистрированы. А если захотите войти как пользователь социальной сети, то, как минимум, ждите вала рекламных рассылок", - предупреждают эксперты.По их словам, оставляя личную информацию при регистрации на мошеннических сайтах, пользователь фактически облегчает злоумышленникам задачу по сбору информации.Сбор данных о пользователе уже приносит мошенникам выгоду, но их интересует получение быстрой прибыли при минимуме затрат, продолжают эксперты. По их словам, самой популярной формой обмана является старая схема: вы платите за товар, а продавец исчезает с деньгами. Более того, введенные данные банковской карты на мошенническом сайте очень часто используются для того, чтобы опустошить ее. Через несколько дней сайт исчезает, а претензии платежными системами, как правило, не удовлетворяются, предупреждают они."Бывает, что мошенникам недостаточно получить деньги прямо сейчас. В процессе заказа на ваше устройство может быть внедрен вирус. В результате вы не будете подозревать, что ваше устройство рассылает спам, атакует другие сети и устройства других людей. Однажды вы обнаружите, что ваши данные зашифрованы, а преступники требуют выкуп за дешифровку. А если вы делали заказ, сидя на работе, то может быть взломана и сеть компании", - предостерегли в Россельхозбанке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/moshennik-1759557059.html
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общество, технологии, россельхозбанк
12:08 20.11.2021
 
Эксперты рассказали, чем может обернуться регистрация сайтах мошенников

Эксперты Россельхозбанка назвали последствия регистрации на мошеннических сайтах

CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
CC0 / TBIT /
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Злоумышленники смогут использовать личную информацию, даже если вы оставили ее на мошеннических сайтах, ничего не купив, а именно - авторизоваться на других сервисах, где вы использовали тот же логин и пароль, рассказали РИА Новости эксперты кибербезопасности Россельхозбанка.
"Даже ничего не купив, можно потерять персональные данные, просто оставив на мошенническом сайте информацию о себе. Если вы введете свой логин и пароль, то они могут быть использованы для попыток авторизоваться на множестве других сайтов и сервисов, где вы, возможно, также зарегистрированы. А если захотите войти как пользователь социальной сети, то, как минимум, ждите вала рекламных рассылок", - предупреждают эксперты.
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Пожилая тольяттинка "раскусила" мошенника и сдала его в полицию
По их словам, оставляя личную информацию при регистрации на мошеннических сайтах, пользователь фактически облегчает злоумышленникам задачу по сбору информации.
Сбор данных о пользователе уже приносит мошенникам выгоду, но их интересует получение быстрой прибыли при минимуме затрат, продолжают эксперты. По их словам, самой популярной формой обмана является старая схема: вы платите за товар, а продавец исчезает с деньгами. Более того, введенные данные банковской карты на мошенническом сайте очень часто используются для того, чтобы опустошить ее. Через несколько дней сайт исчезает, а претензии платежными системами, как правило, не удовлетворяются, предупреждают они.
"Бывает, что мошенникам недостаточно получить деньги прямо сейчас. В процессе заказа на ваше устройство может быть внедрен вирус. В результате вы не будете подозревать, что ваше устройство рассылает спам, атакует другие сети и устройства других людей. Однажды вы обнаружите, что ваши данные зашифрованы, а преступники требуют выкуп за дешифровку. А если вы делали заказ, сидя на работе, то может быть взломана и сеть компании", - предостерегли в Россельхозбанке.
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