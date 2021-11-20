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В Новой Москве в ДТП погиб младенец
В Новой Москве в ДТП погиб младенец - РИА Новости, 20.11.2021
В Новой Москве в ДТП погиб младенец
Водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в новой Москве, погиб девятимесячный ребенок, сообщает столичная госавтоинспекция в своем... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:02
2021-11-20T21:02
2021-11-20T21:02
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в новой Москве, погиб девятимесячный ребенок, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."В 19.35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей - мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.Отмечается, что четырехлетний мальчик и женщина получили незначительные травмы.Добавляется, что, по предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части по направлению движения транспорта.В данный момент водитель находится на месте происшествия, где работает следственно-оперативная группа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва
В Новой Москве в ДТП погиб младенец
Водитель "Газели" наехал на женщину с детьми в новой Москве, погиб младенец
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в новой Москве
, погиб девятимесячный ребенок, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram
-канале.
"В 19.35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей - мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четырехлетний мальчик и женщина получили незначительные травмы.
Добавляется, что, по предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части по направлению движения транспорта.
В данный момент водитель находится на месте происшествия, где работает следственно-оперативная группа.