https://ria.ru/20211120/mladenets-1759996669.html

В Новой Москве в ДТП погиб младенец

В Новой Москве в ДТП погиб младенец - РИА Новости, 20.11.2021

В Новой Москве в ДТП погиб младенец

Водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в новой Москве, погиб девятимесячный ребенок, сообщает столичная госавтоинспекция в своем... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:02

2021-11-20T21:02

2021-11-20T21:02

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в новой Москве, погиб девятимесячный ребенок, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."В 19.35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей - мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.Отмечается, что четырехлетний мальчик и женщина получили незначительные травмы.Добавляется, что, по предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части по направлению движения транспорта.В данный момент водитель находится на месте происшествия, где работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва