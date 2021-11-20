https://ria.ru/20211120/memorial-1759942761.html

В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал

В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал - РИА Новости, 20.11.2021

В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал

Мемориальный комплекс увековечит память о Судбищенской битве 1555 года в Орловской области, так решили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Андрей РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:36

2021-11-20T11:36

2021-11-20T11:36

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андрей клычков

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мемориальный комплекс увековечит память о Судбищенской битве 1555 года в Орловской области, так решили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Андрей Клычков."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Орловскую область вместе с главой региона Андреем Клычковым посетили Орловский краеведческий музей, где стороны обсудили возможность по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года и планы по созданию музейно-образовательного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.Клычков рассказал, что весной этого года вблизи села Судбище было обнаружено место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея, в ходе археологических раскопок там были найдены свыше 1,5 тысячи артефактов. По мнению Клычкова, мемориальный комплекс на месте битвы может стать центром проведения разноплановых мероприятий регионального и федерального уровней."Очень важно, что в регионе бережно относятся к работе археологов и найденным артефактам. Необходимо сохранять находки для будущих поколений и создать современные условия для их экспонирования", - подчеркнула Любимова.Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев представил министру культуры проект мемориала "Судбищенская битва" в Новодеревеньковском районе Орловской области."Концепция мемориализации исторического места предполагает создание единого пространства, включающего экспозиционный комплекс и мемориальный природный ландшафт с музейными инсталляциями, взаимно дополняющими друг друга. Основой экспозиционного комплекса станет памятный знак, символизирующий победу русского войска. Художественный облик и состав мемориального комплекса будут уточнены по результатам творческого конкурса", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, Моисеев сообщил и о планах создания музейно-образовательного комплекса, который будет включать в себя Орловский краеведческий музей, экспозицию "Судбищенская битва" на базе музея, парковую зону "Детинец Орловской крепости", сквер "Коммунальник" и другие объекты."Озвученные планы, безусловно, масштабны для региона, и мы окажем необходимую поддержку при их реализации", - отметила Любимова.Любимова посетила Орёл в пятницу в ходе деловой поездки. Она осмотрела несколько культурных объектов города и региона, в частности, Торговые ряды, краеведческий музей, а также музей-заповедник "Спасское-Лутовиново", который в 2022 году будет отмечать 100-летний юбилей.

https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html

https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

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общество, орел, орловская область, андрей клычков, ольга любимова, россия