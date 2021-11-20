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В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал - РИА Новости, 20.11.2021
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал
Мемориальный комплекс увековечит память о Судбищенской битве 1555 года в Орловской области, так решили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Андрей РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:36
2021-11-20T11:36
общество
орел
орловская область
андрей клычков
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мемориальный комплекс увековечит память о Судбищенской битве 1555 года в Орловской области, так решили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Андрей Клычков."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Орловскую область вместе с главой региона Андреем Клычковым посетили Орловский краеведческий музей, где стороны обсудили возможность по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года и планы по созданию музейно-образовательного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.Клычков рассказал, что весной этого года вблизи села Судбище было обнаружено место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея, в ходе археологических раскопок там были найдены свыше 1,5 тысячи артефактов. По мнению Клычкова, мемориальный комплекс на месте битвы может стать центром проведения разноплановых мероприятий регионального и федерального уровней."Очень важно, что в регионе бережно относятся к работе археологов и найденным артефактам. Необходимо сохранять находки для будущих поколений и создать современные условия для их экспонирования", - подчеркнула Любимова.Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев представил министру культуры проект мемориала "Судбищенская битва" в Новодеревеньковском районе Орловской области."Концепция мемориализации исторического места предполагает создание единого пространства, включающего экспозиционный комплекс и мемориальный природный ландшафт с музейными инсталляциями, взаимно дополняющими друг друга. Основой экспозиционного комплекса станет памятный знак, символизирующий победу русского войска. Художественный облик и состав мемориального комплекса будут уточнены по результатам творческого конкурса", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, Моисеев сообщил и о планах создания музейно-образовательного комплекса, который будет включать в себя Орловский краеведческий музей, экспозицию "Судбищенская битва" на базе музея, парковую зону "Детинец Орловской крепости", сквер "Коммунальник" и другие объекты."Озвученные планы, безусловно, масштабны для региона, и мы окажем необходимую поддержку при их реализации", - отметила Любимова.Любимова посетила Орёл в пятницу в ходе деловой поездки. Она осмотрела несколько культурных объектов города и региона, в частности, Торговые ряды, краеведческий музей, а также музей-заповедник "Спасское-Лутовиново", который в 2022 году будет отмечать 100-летний юбилей.
https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html
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Судбищенская битва: итоги первого года исследований
Судбищенская битва: итоги первого года исследований
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общество, орел, орловская область, андрей клычков, ольга любимова, россия
11:36 20.11.2021
 
В Орловской области на месте Судбищенской битвы появится мемориал

В Орловской области на месте Судбищенской битвы 1555 года появится мемориальный комплекс

© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле" Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей
Археологические работы в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : пресс-служба музея "Куликово поле"
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мемориальный комплекс увековечит память о Судбищенской битве 1555 года в Орловской области, так решили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Андрей Клычков.
"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Орловскую область вместе с главой региона Андреем Клычковым посетили Орловский краеведческий музей, где стороны обсудили возможность по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года и планы по созданию музейно-образовательного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.
Клычков рассказал, что весной этого года вблизи села Судбище было обнаружено место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея, в ходе археологических раскопок там были найдены свыше 1,5 тысячи артефактов. По мнению Клычкова, мемориальный комплекс на месте битвы может стать центром проведения разноплановых мероприятий регионального и федерального уровней.
"Очень важно, что в регионе бережно относятся к работе археологов и найденным артефактам. Необходимо сохранять находки для будущих поколений и создать современные условия для их экспонирования", - подчеркнула Любимова.
Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев представил министру культуры проект мемориала "Судбищенская битва" в Новодеревеньковском районе Орловской области.
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"Концепция мемориализации исторического места предполагает создание единого пространства, включающего экспозиционный комплекс и мемориальный природный ландшафт с музейными инсталляциями, взаимно дополняющими друг друга. Основой экспозиционного комплекса станет памятный знак, символизирующий победу русского войска. Художественный облик и состав мемориального комплекса будут уточнены по результатам творческого конкурса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, Моисеев сообщил и о планах создания музейно-образовательного комплекса, который будет включать в себя Орловский краеведческий музей, экспозицию "Судбищенская битва" на базе музея, парковую зону "Детинец Орловской крепости", сквер "Коммунальник" и другие объекты.
"Озвученные планы, безусловно, масштабны для региона, и мы окажем необходимую поддержку при их реализации", - отметила Любимова.
Любимова посетила Орёл в пятницу в ходе деловой поездки. Она осмотрела несколько культурных объектов города и региона, в частности, Торговые ряды, краеведческий музей, а также музей-заповедник "Спасское-Лутовиново", который в 2022 году будет отмечать 100-летний юбилей.
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ОбществоОрелОрловская областьАндрей КлычковОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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