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"С деньгами и властью". Кто объявил войну спецназовцу из Подмосковья
"С деньгами и властью". Кто объявил войну спецназовцу из Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2021
"С деньгами и властью". Кто объявил войну спецназовцу из Подмосковья
Из-за приюта для лосей в Подмосковье идет настоящая война. Бывший офицер спецназа Алексей Седой защищает питомцев от вооруженных браконьеров, которые стреляют в РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T08:00
2021-11-20T08:09
общество
московская область (подмосковье)
шаховской район
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Из-за приюта для лосей в Подмосковье идет настоящая война. Бывший офицер спецназа Алексей Седой защищает питомцев от вооруженных браконьеров, которые стреляют в животных, травят их и режут. Полиция пока не может решить проблему. РИА Новости разбиралось в ситуации.Хутор и лосиПо навигатору хутор Алексея Седого — в паре часов езды от Москвы. С дороги к питомнику ведет еле заметная тропинка.Сейчас здесь всего пять лосят, хотя приют вмещает пятнадцать. В нем выхаживают детенышей самок, сбитых на трассе или застреленных браконьерами. "Мои драгоценности", — ласково называет подопечных Алексей."Алмаза подобрал на обочине три года назад, — рассказывает он. — Все, кто проезжал мимо, трогали, давали полизать пальцы, хотя это категорически запрещено. У малыша было тяжелое поражение легких. В первые дни я не отходил от него, лежал в обнимку в спальнике — одна рука на левом легком, другая на правом. Как и у детей, у них есть потребность, чтобы рядом был кто-то большой. В итоге спасли с ветеринарами, красавцем вырос"."Отец лосей" воспитал уже 16 особей. Питомник устроил в 2019-м. "Место подсказали в администрации Шаховского района. Чиновники уверяли, что здесь хорошая экология и спокойно. Обещали помогать. Оказалось — полное вранье", — говорит Алексей.Как выяснилось, на территории постоянно промышляют браконьеры. Весной 2019-го он выгуливал лосят и услышал в лесу выстрел. Пуля попала в ногу маленькой Сапфире.Через некоторое время неизвестные разрезали ограждение. Испуганный Алмаз выбежал — застрелили. А следом Агат: в него долго не могли попасть. Алексей нашел лосенка в пяти километрах от хутора с пробитым тазом. Животное выжило лишь благодаря нескольким операциям.После инцидента хозяин приюта сменил сетку-рабицу на профлист. Пока хватило на пять из пятнадцати километров. "Но стрелять продолжают. Недавно снова вскрыли ограждение. Сапфира с детенышем, который родился на хуторе, пропали. Ищу их сутками напролет, почти из леса не выхожу"."Спустили на тормозах"В ночь с третьего на четвертое сентября 2020-го браконьеры воткнули нож в бок Рубину, которого Алексей выхаживал больше года — кормил из бутылочки и носил на руках. Смотритель обнаружил его под утро, тут же начал сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. "Несколько часов бились за жизнь. Он держался молодцом, ни единого звука. Ни слезинки", — вспоминает Седой.Спустя месяц живодеры взялись за другого лося, Граната — выманили его за хутор. Гнали несколько километров к охотникам в засаде, которые выстрелили в упор. Животное растушевали, мясо продали. "В соседней деревне собаки бегали с его костями в зубах — продолжает смотритель. — Нападавшие даже не удосужились замести следы.Каждую потерю Алексей переносит тяжело, как и его питомцы: они чувствуют, если происходит неладное. "Агат сам не свой. В день, когда пропали Сапфира с детенышем, он был рядом с ними. Грустный, постоянно где-то прячется. На него это совсем не похоже".Теперь Седой постоянно сопровождает подопечных на прогулках и учит укрываться при виде посторонних людей, а по ночам держит животных в специальных загонах, чтобы не бродили в поисках еды. Корм заготавливает сам — собирает в вязанки ветки ивы и ольхи. Каждая по полметра. Лосю таких в день нужно не меньше шести."Виновных не найти"В полицию хозяин питомника обратился сразу после первых нападений, только это не помогло. "В ноябре прошлого года после общественного резонанса все же возбудили уголовное дело по фактам убийства лосей. Но этой весной мне сообщили, что расследование приостановили (в полиции это подтвердили. — Прим. ред.). Якобы не могут найти виновных", — говорит Алексей.Браконьеры, ощутив безнаказанность, взялись за старое. В апреле колом проткнули грудь Ониксу. Малыш всего месяц провел в приюте, куда его перевезли из Лотошинского городского парка. "А там он оказался после гибели мамы под машиной, — вспоминает хозяин питомника. — Посетители подкармливали его тем, что лосям категорически запрещено: хлебом, печеньем, булками. Ко мне попал с тяжелым поражением ЖКТ".Следом убили Яри, единственного кабана — подкинули отравленную кукурузу. "Этой осенью гоняли по границе другого кабана, дикого. Я его не приручал, но давал еду, чтобы пережил зиму, зверь остался один из стада, других перестреляли, — рассказывает смотритель. — Прекрасно понимали, что палили в сторону хутора, могли попасть в меня или лосей. Но не остановились".Алексей догадывается, кто стоит за нападениями. Имен пока не называет. Но подчеркивает, что люди явно не из бедных: вооружены до зубов, используют датчики движения, тепловизоры, снегоходы."Есть те, кто убивает ради денег: мясо кабана и лося подмосковные браконьеры считают элитным. Кто-то так самоутверждается и выпускает пар, — объясняет Седой. — Еще одна категория — организаторы охоты для высокопоставленных людей. А есть и просто финансово обеспеченные люди из власти, которые чувствуют свою безнаказанность".Спецназ и школа выживанияАлексей — бывший спецназовец. По его словам, ни один из сослуживцев не ушел в браконьерство: "Мы знаем цену жизни". Командовал подразделением, служил в горячих точках. В свободное от командировок время обучал навыкам личной безопасности и выживания.Уволился сам: "Все цели, которые поставил перед собой, выполнил. Поэтому решил двигаться в другом направлении". После того как побывал на Сумароковской лосиной ферме, загорелся идеей создать первый в стране частный заповедник. Чтобы не только спасать животных, но и готовить их к встрече с человеком."Кругом все застраивают, в том числе места кормежек лосей. В поисках новых территорий они выходят на дороги и попадают в ДТП. Причем гибнут в том числе люди. А ведь проблему можно решить, — говорит Алексей. — Когда у нас было спокойнее, я учил Агата и других "старичков" переходить дорогу".Лоси останавливаются у обочины, прислушиваются. Затем приближаются к шоссе, снова замирают. Если тихо — перебираются на другую сторону. Самки со временем передают навыки детенышам. "Через 15-20 лет вырастет поколение, которое будет знать, как безопасно пересечь трассу", — уверен Седой.Пока у него другая задача — привлечь виновных к ответственности."По идее, чтобы в дальнейшем пресекать подобное во всех регионах, нужно как минимум создать спецподразделение по борьбе с браконьерством. Поскольку факты незаконной охоты регулярно выявляют среди сотрудников МВД, то было бы логично поручить все ФСБ. Учитывая, что одно из ее подразделений — Погранслужба — уже этим занимается. Опыт есть", — отмечает Алексей.На поддержку питомника ежемесячно требуются сотни тысяч рублей. Алексея спасает краудфандинг. Время от времени "отец лосей" устраивает для всех желающих платные экскурсии. Впрочем, обычно хутор закрыт для посещения — из-за стрельбы в окрестных лесах.
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общество, московская область (подмосковье), шаховской район, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), здоровье - общество
08:00 20.11.2021 (обновлено: 08:09 20.11.2021)
 

"С деньгами и властью". Кто объявил войну спецназовцу из Подмосковья

© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей и Бирюза
Алексей и Бирюза - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Из-за приюта для лосей в Подмосковье идет настоящая война. Бывший офицер спецназа Алексей Седой защищает питомцев от вооруженных браконьеров, которые стреляют в животных, травят их и режут. Полиция пока не может решить проблему. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Хутор и лоси

По навигатору хутор Алексея Седого — в паре часов езды от Москвы. С дороги к питомнику ведет еле заметная тропинка.
Сейчас здесь всего пять лосят, хотя приют вмещает пятнадцать. В нем выхаживают детенышей самок, сбитых на трассе или застреленных браконьерами. "Мои драгоценности", — ласково называет подопечных Алексей.
"Алмаза подобрал на обочине три года назад, — рассказывает он. — Все, кто проезжал мимо, трогали, давали полизать пальцы, хотя это категорически запрещено. У малыша было тяжелое поражение легких. В первые дни я не отходил от него, лежал в обнимку в спальнике — одна рука на левом легком, другая на правом. Как и у детей, у них есть потребность, чтобы рядом был кто-то большой. В итоге спасли с ветеринарами, красавцем вырос".
© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей Седой
Алексей Седой - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
Алексей Седой
"Отец лосей" воспитал уже 16 особей. Питомник устроил в 2019-м. "Место подсказали в администрации Шаховского района. Чиновники уверяли, что здесь хорошая экология и спокойно. Обещали помогать. Оказалось — полное вранье", — говорит Алексей.
Как выяснилось, на территории постоянно промышляют браконьеры. Весной 2019-го он выгуливал лосят и услышал в лесу выстрел. Пуля попала в ногу маленькой Сапфире.
Через некоторое время неизвестные разрезали ограждение. Испуганный Алмаз выбежал — застрелили. А следом Агат: в него долго не могли попасть. Алексей нашел лосенка в пяти километрах от хутора с пробитым тазом. Животное выжило лишь благодаря нескольким операциям.
© Алексей СедойВ Агата стреляли браконьеры
В Агата стреляли браконьеры
© Алексей Седой
В Агата стреляли браконьеры
После инцидента хозяин приюта сменил сетку-рабицу на профлист. Пока хватило на пять из пятнадцати километров. "Но стрелять продолжают. Недавно снова вскрыли ограждение. Сапфира с детенышем, который родился на хуторе, пропали. Ищу их сутками напролет, почти из леса не выхожу".

"Спустили на тормозах"

В ночь с третьего на четвертое сентября 2020-го браконьеры воткнули нож в бок Рубину, которого Алексей выхаживал больше года — кормил из бутылочки и носил на руках. Смотритель обнаружил его под утро, тут же начал сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно. "Несколько часов бились за жизнь. Он держался молодцом, ни единого звука. Ни слезинки", — вспоминает Седой.
Спустя месяц живодеры взялись за другого лося, Граната — выманили его за хутор. Гнали несколько километров к охотникам в засаде, которые выстрелили в упор. Животное растушевали, мясо продали. "В соседней деревне собаки бегали с его костями в зубах — продолжает смотритель. — Нападавшие даже не удосужились замести следы.
© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей проводит сердечно-легочную реанимацию Рубину
Алексей проводит сердечно-легочную реанимацию Рубину - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
Алексей проводит сердечно-легочную реанимацию Рубину
Каждую потерю Алексей переносит тяжело, как и его питомцы: они чувствуют, если происходит неладное. "Агат сам не свой. В день, когда пропали Сапфира с детенышем, он был рядом с ними. Грустный, постоянно где-то прячется. На него это совсем не похоже".
Теперь Седой постоянно сопровождает подопечных на прогулках и учит укрываться при виде посторонних людей, а по ночам держит животных в специальных загонах, чтобы не бродили в поисках еды. Корм заготавливает сам — собирает в вязанки ветки ивы и ольхи. Каждая по полметра. Лосю таких в день нужно не меньше шести.

"Виновных не найти"

В полицию хозяин питомника обратился сразу после первых нападений, только это не помогло. "В ноябре прошлого года после общественного резонанса все же возбудили уголовное дело по фактам убийства лосей. Но этой весной мне сообщили, что расследование приостановили (в полиции это подтвердили. — Прим. ред.). Якобы не могут найти виновных", — говорит Алексей.
© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей вместе с ветеринаром пытаются спасти Берилла
Алексей вместе с ветеринаром пытаются спасти Берилла - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
Алексей вместе с ветеринаром пытаются спасти Берилла
Браконьеры, ощутив безнаказанность, взялись за старое. В апреле колом проткнули грудь Ониксу. Малыш всего месяц провел в приюте, куда его перевезли из Лотошинского городского парка. "А там он оказался после гибели мамы под машиной, — вспоминает хозяин питомника. — Посетители подкармливали его тем, что лосям категорически запрещено: хлебом, печеньем, булками. Ко мне попал с тяжелым поражением ЖКТ".
Следом убили Яри, единственного кабана — подкинули отравленную кукурузу. "Этой осенью гоняли по границе другого кабана, дикого. Я его не приручал, но давал еду, чтобы пережил зиму, зверь остался один из стада, других перестреляли, — рассказывает смотритель. — Прекрасно понимали, что палили в сторону хутора, могли попасть в меня или лосей. Но не остановились".
Алексей догадывается, кто стоит за нападениями. Имен пока не называет. Но подчеркивает, что люди явно не из бедных: вооружены до зубов, используют датчики движения, тепловизоры, снегоходы.
© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей вместе с Рубином и Гранатом
Алексей вместе с Рубином и Гранатом - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
Алексей вместе с Рубином и Гранатом
"Есть те, кто убивает ради денег: мясо кабана и лося подмосковные браконьеры считают элитным. Кто-то так самоутверждается и выпускает пар, — объясняет Седой. — Еще одна категория — организаторы охоты для высокопоставленных людей. А есть и просто финансово обеспеченные люди из власти, которые чувствуют свою безнаказанность".

Спецназ и школа выживания

Алексей — бывший спецназовец. По его словам, ни один из сослуживцев не ушел в браконьерство: "Мы знаем цену жизни". Командовал подразделением, служил в горячих точках. В свободное от командировок время обучал навыкам личной безопасности и выживания.
Уволился сам: "Все цели, которые поставил перед собой, выполнил. Поэтому решил двигаться в другом направлении". После того как побывал на Сумароковской лосиной ферме, загорелся идеей создать первый в стране частный заповедник. Чтобы не только спасать животных, но и готовить их к встрече с человеком.
© Фото : предоставлено Алексеем СедымАлексей кормит Сапфиру
Алексей кормит Сапфиру - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : предоставлено Алексеем Седым
Алексей кормит Сапфиру
"Кругом все застраивают, в том числе места кормежек лосей. В поисках новых территорий они выходят на дороги и попадают в ДТП. Причем гибнут в том числе люди. А ведь проблему можно решить, — говорит Алексей. — Когда у нас было спокойнее, я учил Агата и других "старичков" переходить дорогу".
Лоси останавливаются у обочины, прислушиваются. Затем приближаются к шоссе, снова замирают. Если тихо — перебираются на другую сторону. Самки со временем передают навыки детенышам. "Через 15-20 лет вырастет поколение, которое будет знать, как безопасно пересечь трассу", — уверен Седой.
Пока у него другая задача — привлечь виновных к ответственности.
"По идее, чтобы в дальнейшем пресекать подобное во всех регионах, нужно как минимум создать спецподразделение по борьбе с браконьерством. Поскольку факты незаконной охоты регулярно выявляют среди сотрудников МВД, то было бы логично поручить все ФСБ. Учитывая, что одно из ее подразделений — Погранслужба — уже этим занимается. Опыт есть", — отмечает Алексей.
На поддержку питомника ежемесячно требуются сотни тысяч рублей. Алексея спасает краудфандинг. Время от времени "отец лосей" устраивает для всех желающих платные экскурсии. Впрочем, обычно хутор закрыт для посещения — из-за стрельбы в окрестных лесах.
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