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В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 20.11.2021
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:11
2021-11-20T11:11
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
станица луганская
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) выявлено размещение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи жилого района в населенном пункте Станица Луганская (под контролем Киева – ред.)", - заявил офицер пресс-службы.По его словам, также бронетехника украинских силовиков и вооружение зафиксированы в районе подконтрольной Киеву Воздвиженки, Троицкого и Криничного у линии соприкосновения в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211119/nebylitsy-1759893641.html
киев
луганская народная республика
станица луганская
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, обсе, ситуация в днр и лнр
11:11 20.11.2021
 
В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков у населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"В зоне ответственности 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) выявлено размещение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи жилого района в населенном пункте Станица Луганская (под контролем Киева – ред.)", - заявил офицер пресс-службы.
По его словам, также бронетехника украинских силовиков и вооружение зафиксированы в районе подконтрольной Киеву Воздвиженки, Троицкого и Криничного у линии соприкосновения в Донбассе.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил Филипоненко.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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