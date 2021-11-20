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В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе

В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 20.11.2021

В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:11

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2021-11-20T11:11

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в субботу в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) выявлено размещение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи жилого района в населенном пункте Станица Луганская (под контролем Киева – ред.)", - заявил офицер пресс-службы.По его словам, также бронетехника украинских силовиков и вооружение зафиксированы в районе подконтрольной Киеву Воздвиженки, Троицкого и Криничного у линии соприкосновения в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211119/nebylitsy-1759893641.html

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луганская народная республика

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, станица луганская, обсе, ситуация в днр и лнр