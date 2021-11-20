https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759971152.html

В Вильнюсе проходит митинг против прививок от COVID-19

В Вильнюсе проходит митинг против прививок от COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

В Вильнюсе проходит митинг против прививок от COVID-19

В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестуют против прививок от COVID-19, сообщает новостное агентство DELFI. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T16:56

2021-11-20T16:56

2021-11-20T16:56

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вильнюс

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестуют против прививок от COVID-19, сообщает новостное агентство DELFI.По данным агентства, протестующие собрались на кафедральной площади и двинулись в сторону зданий правительства и сейма, скандируя лозунг "Власть служит народу, а не наоборот"."Полиция уточнила, что собралось от 1,5 до 2 тысяч человек. Инцидентов пока не было", - говорится в сообщении.По данным DELFI, организатор митинга – бывший кандидат в парламент Астра Геновайте Астраускайте, ранее получившая наказание в виде штрафа 370 евро и запрета участвовать в массовых мероприятиях до июня следующего года за организацию митинга у здания сейма в августе. Разрешение было выдано для митинга в 500 человек.Десятого августа несколько тысяч человек собрались перед сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством ограничениями в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу или делающих тесты. После официального окончания митинга некоторые участники отказались уходить. Начались беспорядки, для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759964999.html

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в мире, вильнюс, коронавирус covid-19