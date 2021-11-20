https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759964999.html

Названо редкое последствие коронавируса

Российские врачи назвали редкое последствие коронавируса - РИА Новости, 20.11.2021

Названо редкое последствие коронавируса

Перенесшие COVID-19 люди могут страдать от шума в ушах, предупредили опрошенные Ura.ru врачи. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:59

2021-11-20T15:59

2021-11-20T16:26

распространение коронавируса

общество

николай крючков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владислав жемчугов

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Перенесшие COVID-19 люди могут страдать от шума в ушах, предупредили опрошенные Ura.ru врачи.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что подобный недуг может быть вызван двумя причинами. Первая — влияние на нервную систему."Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва", — пояснил он.Вторая причина — образование тромбов и несвертываемость крови."Происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться", — уточнил Крючков.Этот процесс называется диссеминированной ишемией и охватывает не только его слуховые области, но орган в целом.Инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, в свою очередь, сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами электроники у автомобиля."Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат и будет зря пищать", — пояснил он.Специалист объяснил, что из-за повреждения нервных окончаний нарушается работа органов чувств. При этом он успокоил россиян: от подобных последствий COVID-19 можно избавиться с помощью лекарств и реабилитации, но этим должны заниматься врачи.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились почти 9,3 миллиона человек, вылечились около восьми миллионов. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 255 миллионов инфицированных, свыше 5,1 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html

https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай крючков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов