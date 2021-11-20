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В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 974 человека с COVID, на ИВЛ находятся 679 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:29
2021-11-20T11:29
2021-11-20T11:29
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 974 человека с COVID, на ИВЛ находятся 679 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 974 человека. На ИВЛ находятся 679 человек. В городе выздоровели ещё 6487 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 722 920", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19