https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759941774.html

В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 974 человека с COVID, на ИВЛ находятся 679 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T11:29

2021-11-20T11:29

2021-11-20T11:29

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 974 человека с COVID, на ИВЛ находятся 679 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 974 человека. На ИВЛ находятся 679 человек. В городе выздоровели ещё 6487 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 722 920", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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