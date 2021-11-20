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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:17
2021-11-20T11:17
2021-11-20T11:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,1%, 2. Москва 0,17%, 3. Республика Алтай 0,2%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,1%