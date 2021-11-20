https://ria.ru/20211120/kompleks-1759981604.html

В Хибинах на вершине горы открылся "парящий в воздухе" панорамный комплекс

В Хибинах на вершине горы открылся "парящий в воздухе" панорамный комплекс - РИА Новости, 20.11.2021

В Хибинах на вершине горы открылся "парящий в воздухе" панорамный комплекс

Панорамный комплекс "Плато" - уникальное, самое высокогорное на северо-западе России архитектурное сооружение, расположенное на высоте 820 метров открылось в... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T18:35

2021-11-20T18:35

2021-11-20T18:35

мурманская область

фосагро

мурманская область

андрей гурьев

апатит

кольский полуостров

михаил мишустин

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602768274_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_af55d6dbc913881faf62c6be160ac465.jpg

КИРОВСК (Мурманская обл.), 20 ноя – РИА Новости. Панорамный комплекс "Плато" - уникальное, самое высокогорное на северо-западе России архитектурное сооружение, расположенное на высоте 820 метров открылось в Хибинских горах Мурманской области на северном склоне горы Айкуайвенчорр, передает корреспондент РИА Новости.Панорамный комплекс является высотной доминантой всего юга Кольского полуострова и виден, особенно при ясной погоде, за десятки километров с земли и с воздуха. "Это единственный в России горный ресторан с современной архитектурной концепцией. Он представляет собой пятиэтажное здание из стекла и бетона, при строительстве которого использованы большепролетные безопорные монолитные конструкции, создающие эффект парения здания", - пояснили в пресс-службе кировского филиала АО "Апатит" (входит в структуру "Фосагро"). Проектировщики утверждают, что подобных инженерных разработок и оригинальных архитектурных решений в России еще не применялось."Этот проект уникален не только для нашей области, но и для всей страны, это, наверное, самый уникальный ресторан на вершине горы в России", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который побывал на открытии ресторана. По его мнению, пандемия в хорошем смысле помогла туристической области: произошло замещение внутреннего туриста, и туристическая отрасль только выиграла. "Мы видим, что туристическая отрасль – один из самых быстрорастущих сегментов экономики Мурманской области", - добавил глава региона.По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, который также осмотрел комплекс после нескольких горнолыжных спусков, подобные проекты – удачный пример сотрудничества власти и бизнеса. "Мы видим не только планы по реализации социальных программ, но и результаты… Я рад, что на карте РФ возрождается такая яркая звезда, как Кировск – мы знаем о традициях горнолыжного спорта, что это было место притяжения туристов и те условия, которые сегодня созданы на склонах и в сервисе, говорят о международном стандарте", - сказал журналистам Матыцин.Панорамное остекление открывает живописные виды на Хибины и на город Кировск, озёра Имандра, Большой и Малый Вудъявр. Как пояснили владельцы, комплекс "Плато" уникален еще и наличием в горной местности централизованного водопровода."Мы хотим создать новое качество жизни и отдыха в регионе… Мы понимаем, что этот бизнес становится мощным якорем для привлечения малого и среднего бизнеса. Это место с огромной историей и бешеным потенциалом", - сказал журналистам гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев. Он добавил, что компания намерена в дальнейшем вкладывать средства в развитие инфраструктуры – перестроить аэропорт, построить гостиничный комплекс с аквапарком.Северный и южный склоны Айкуайвенчорра – это "сердце" одного из самых популярных в стране горнолыжного курорта "Большой Вудъявр". Комплекс "Плато" включает в себя панорамное кафе, бар и ресторан. Здание разделено на несколько гостевых зон. Единовременно заведение будет обслуживать до 300 посетителей. Площадь гостевых зон составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь помещений здания - почти 3 тысячи квадратных метров.В комплексе можно проводить концерты и выставки, торжественные мероприятия и деловые встречи. Панорамный комплекс рассчитан на круглогодичную эксплуатацию – и в горнолыжный сезон, и в летний. С целью привлечения турпотока в летнее время планируется развитие пешеходных и велосипедных троп и других видов горной активности.Строительство панорамного комплекса "Плато" полностью профинансировано компанией "ФосАгро". Объем финансирования составил более 400 миллионов рублей. Панорамный ресторанный комплекс "Плато" является резидентом Арктической зоны РФ (АЗРФ). Проект высокогорного ресторана в Кировске поддержал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с инвесторами АЗРФ во время своего визита в Мурманск в октябре 2020 года.

https://ria.ru/20211117/teriberka-1759454802.html

https://ria.ru/20211120/internat-1759965382.html

https://ria.ru/20211102/vospitateli-1757378440.html

мурманская область

кольский полуостров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фосагро, мурманская область, андрей гурьев, апатит, кольский полуостров, михаил мишустин, коммерческая недвижимость, олег матыцин, россия