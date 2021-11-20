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Участники Foo Fighters стали синхронистками в клипе "Love Dies Young"
Участники Foo Fighters стали синхронистками в клипе "Love Dies Young" - РИА Новости, 20.11.2021
Участники Foo Fighters стали синхронистками в клипе "Love Dies Young"
Участники американской рок-группы Foo Fighters выпустили клип на песню "Love Dies Young", в котором снялся Джейсон Судейкис ("Мы — Миллеры", "Тед Лассо"). РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T03:26
2021-11-20T03:26
2021-11-20T03:26
культура
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Участники американской рок-группы Foo Fighters выпустили клип на песню "Love Dies Young", в котором снялся Джейсон Судейкис ("Мы — Миллеры", "Тед Лассо"). Ролик снял музыкант Дэйв Грол — в прошлом барабанщик Nirvana, а сейчас лидер Foo Fighters. В клипе женская сборная по синхронному плаванию (у спортсменок лица участников Foo Fighters) готовится к важному соревнованию. В раздевалке их тренер (Судейкис) дает спортсменкам последние наставления, больше похожие на стендап.Эмоциональное напутствие воодушевляет спортсменок. Свою программу они исполняют на десять баллов. Тренер ликует, "девчонки" тоже. Однако кто-то из них то ли перестарался, то ли переволновался, но триумфальное выступление неожиданно превращается в катастрофу. Поклонники типичных американских комедий и обаятельного Судейкиса задумку Грола оценили. "Это самый смешной клип, который я когда-либо видел"; "Интересно, сколько команд по синхронному плаванию теперь будут использовать эту песню в своих номерах?" — написали в комментариях зрители. Песня "Love Dies Young" вошла в десятый студийный альбом рок-группы "Medicine at Midnight", выпущенный в начале февраля этого года. В сборник также включили такие треки, как "Waiting on War", "No Son of Mine" и "Shame Shame".
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foo fighters, новости культуры, музыка, nirvana
Участники Foo Fighters стали синхронистками в клипе "Love Dies Young"
Участники Foo Fighters представили веселый клип на песню "Love Dies Young"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Участники американской рок-группы Foo Fighters выпустили клип на песню "Love Dies Young", в котором снялся Джейсон Судейкис ("Мы — Миллеры", "Тед Лассо").
Ролик снял музыкант Дэйв Грол — в прошлом барабанщик Nirvana, а сейчас лидер Foo Fighters.
В клипе женская сборная по синхронному плаванию (у спортсменок лица участников Foo Fighters) готовится к важному соревнованию. В раздевалке их тренер (Судейкис) дает спортсменкам последние наставления, больше похожие на стендап.
Эмоциональное напутствие воодушевляет спортсменок. Свою программу они исполняют на десять баллов. Тренер ликует, "девчонки" тоже. Однако кто-то из них то ли перестарался, то ли переволновался, но триумфальное выступление неожиданно превращается в катастрофу.
Поклонники типичных американских комедий и обаятельного Судейкиса задумку Грола оценили. "Это самый смешной клип, который я когда-либо видел"; "Интересно, сколько команд по синхронному плаванию теперь будут использовать эту песню в своих номерах?" — написали в комментариях зрители.
Песня "Love Dies Young" вошла в десятый студийный альбом рок-группы "Medicine at Midnight", выпущенный в начале февраля этого года. В сборник также включили такие треки, как "Waiting on War", "No Son of Mine" и "Shame Shame".