https://ria.ru/20211120/kholoda-1759918450.html

Как быстро прогреть машину зимой

Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода - РИА Новости, 20.11.2021

Как быстро прогреть машину зимой

Чтобы ускорить запуск двигателя, на это время стоит выключить систему отопления в салоне, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T02:17

2021-11-20T02:17

2021-11-20T02:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Чтобы ускорить запуск двигателя, на это время стоит выключить систему отопления в салоне, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В свою очередь, для ускорения прогрева салона специалист советует использовать режим рециркуляции. Если в салон машины не будет поступать холодный забортный воздух, авто прогреется быстрее, отметил он.Все становится ещё проще, если у вас есть система дистанционного запуска: в таком случае можно заранее запустить мотор и выставить салонную температуру, рассказал Васильев.

https://ria.ru/20211115/marki-1759039006.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, егор васильев