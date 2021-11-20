https://ria.ru/20211120/kholoda-1759918450.html
Как быстро прогреть машину зимой
Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода - РИА Новости, 20.11.2021
Как быстро прогреть машину зимой
Чтобы ускорить запуск двигателя, на это время стоит выключить систему отопления в салоне, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T02:17
2021-11-20T02:17
2021-11-20T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Чтобы ускорить запуск двигателя, на это время стоит выключить систему отопления в салоне, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В свою очередь, для ускорения прогрева салона специалист советует использовать режим рециркуляции. Если в салон машины не будет поступать холодный забортный воздух, авто прогреется быстрее, отметил он.Все становится ещё проще, если у вас есть система дистанционного запуска: в таком случае можно заранее запустить мотор и выставить салонную температуру, рассказал Васильев.
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авто, егор васильев
Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
Эксперт посоветовал не включать отопления для быстрого прогрева автомобиля зимой