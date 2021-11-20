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Шоубиз
https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html
Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой - РИА Новости, 20.11.2021
Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
"Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:07
2021-11-20T10:12
шоубиз
происшествия
марина хлебникова
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.Судя по фото, некоторые детали интерьера сгорели полностью.Кроме того, оказалось, что в квартире Хлебниковой есть камин.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел позавчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек.Саму певицу после происшествия госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, марина хлебникова
10:07 20.11.2021 (обновлено: 10:12 20.11.2021)
 
Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Опубликованы кадры из квартиры певицы Марины Хлебниковой, где произошел пожар

© Фото : Департамент ГОЧСиПБ МосквыСпасатели у квартиры в жилом доме на улице Ратной в Москве, где произошел пожар
Спасатели у квартиры в жилом доме на улице Ратной в Москве, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.
Судя по фото, некоторые детали интерьера сгорели полностью.
Кроме того, оказалось, что в квартире Хлебниковой есть камин.
Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел позавчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек.
Саму певицу после происшествия госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС на месте пожара в жилом доме на улице Ратной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 14:48Шоубиз
Очаг возгорания в квартире певицы Марины Хлебниковой находился в спальне
 
ШоубизПроисшествияМарина Хлебникова
 
 
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