https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html
Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой - РИА Новости, 20.11.2021
Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
"Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:07
2021-11-20T10:07
2021-11-20T10:12
шоубиз
происшествия
марина хлебникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759771590_0:13:1281:733_1920x0_80_0_0_6888c6b3f5f08a95bcd5d978a11315c5.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.Судя по фото, некоторые детали интерьера сгорели полностью.Кроме того, оказалось, что в квартире Хлебниковой есть камин.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел позавчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек.Саму певицу после происшествия госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211119/ochag-1759817775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759771590_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_167d3ccfa575f7c1f217e38161272cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, марина хлебникова
10:07 20.11.2021 (обновлено: 10:12 20.11.2021)
Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Опубликованы кадры из квартиры певицы Марины Хлебниковой, где произошел пожар
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.
Судя по фото, некоторые детали интерьера сгорели полностью.
Кроме того, оказалось, что в квартире Хлебниковой есть камин.
Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве
произошел позавчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек.
Саму певицу после происшествия госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.