https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html

Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Появились кадры из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой - РИА Новости, 20.11.2021

Фото сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

"Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой. РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T10:07

2021-11-20T10:07

2021-11-20T10:12

шоубиз

происшествия

марина хлебникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759771590_0:13:1281:733_1920x0_80_0_0_6888c6b3f5f08a95bcd5d978a11315c5.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали снимки, на которых запечатлены последствия пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой.Судя по фото, некоторые детали интерьера сгорели полностью.Кроме того, оказалось, что в квартире Хлебниковой есть камин.Пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной в Москве произошел позавчера вечером. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки после ремонта. Спасли пять человек.Саму певицу после происшествия госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211119/ochag-1759817775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, марина хлебникова