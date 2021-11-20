Хинштейн раскритиковал попытки вовлечь данные абонентов в оборот
Хинштейн назвал попытки вовлечь персональные данные абонентов в оборот нарушением прав
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Существуют заинтересованные игроки, пытающиеся вовлечь персональные данные абонентов в коммерческий оборот, однако это нарушает права граждан, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн.
Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, и в нем специально определяет, какие данные об услугах, которые операторы связи оказывают абонентам, разрешить передавать третьим лицам с согласия пользователей этих услуг. Ведомство предлагает прописать в законе, что "к сведениям об оказываемых абонентам услугах связи относятся сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также иные сведения, перечень которых устанавливается правительством".
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"Это не первая попытка вовлечь персональные данные абонентов в коммерческий оборот, что, по мнению IT-комитета, нарушает тайну связи", - прокомментировал Хинштейн инициативу в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что существуют заинтересованные в передаче персональных данных игроки, но права граждан выше этих "бизнес-интересов".
"Понятно, что крупный бизнес заинтересован в базах данных операторов связи, банков, торговых сетей и пр. Попытки легализовать оборот персональных данных будут, уверен, предприниматься и впредь. Но конституционные права - выше бизнес-интересов", - добавил он и отметил, что комитету предстоит серьезная работа по законодательному усилению защиты персональных данных граждан.