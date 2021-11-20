Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/iskusstvo-1759847386.html
Галерист Беккерман: весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей"
Галерист Беккерман: весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей" - РИА Новости, 20.11.2021
Галерист Беккерман: весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей"
Российским музеям стоит рассмотреть создание общества дружбы в США, поскольку американцы сохраняют интерес к русскому искусству несмотря на напряженные... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T10:30
2021-11-20T11:37
интервью
третьяковская галерея
сша
петр авен
русский музей
лувр
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759840977_0:92:2663:1590_1920x0_80_0_0_fac558d9a52a41cc7abb31857bd331c8.jpg
Российским музеям стоит рассмотреть создание общества дружбы в США, поскольку американцы сохраняют интерес к русскому искусству несмотря на напряженные дипломатические отношения, и будут готовы передать в дар работы из своих коллекций, рассказал РИА Новости владелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман.– В 2016 году вы дали положительную оценку инвестиционной привлекательности русского искусства, но с того времени для России многое поменялось на международной арене. Как это могло повлиять на инвестиционную привлекательность с того года, как она изменилась?– Сейчас наблюдается очень большая активность на рынке русского искусства, потому что все нестабильно, инфляция большая, политические проблемы и ковид – все вместе создает большую нервозность в инвестиционном плане. Люди хотят диверсифицировать свои активы. Хорошее искусство, конечно, является сильным финансовым инструментом, и это многие понимают. Поэтому хорошие вещи покупаются с большим интересом, и каждый год достигаются новые рекорды в цене русского искусства.– Динамика продаж русского искусства за рубежом возросла?– Вы знаете, когда начался ковид, было замедление. Но даже не замедление в ценообразовании, а замедление, так как люди боялись отдавать вещи на аукционы. Аукционы проходили в онлайн режиме, как вы знаете, это было новое явление, и многие опасались, но сейчас, многие пользуются этим и покупают, и продают.– А цена русского искусства как-то изменилась за последние годы? То есть, если в среднем считать по рынку, она стала выше?– Да, безусловно. Вы понимаете, хорошего русского искусства очень мало. Просто мало. В России, в истории Советского союза была практика отбирания коллекций, определения их в музеи, госфонды и так далее. На руках циркулировало достаточно мало хороших вещей. Это один из главных факторов. Когда началась перестройка, когда появились первые деньги, люди начали покупать, а весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей". Покупались только вещи театрального плана, богатыми спонсорами, любителями балета и оперы. Покупали эскизы театральные Бакста, Бенуа. А когда началась перестройка, и появились деньги, люди начали покупать свое искусство. Понимаете, как получается, когда в Нью-Йорке проходит, например, аукцион европейской живописи, то слетаются дилеры и коллекционеры со всего мира и в основном, покупают немцы – немецких художников, англичане – своих, итальянцы, французы и так далее, и так далее. То есть любая нация покупает свое, но есть безусловно процент художников, которые перешли международные границы и которых покупают internationally. Безусловно это, конечно, такие имена как Малевич, Кандинский, Шагал, это понятно, но и такие художники как Гончарова, Ларионов, Экстер, Григорьев, Бурлюк, которые очень хорошо представлены в ведущих музеях мира, поэтому запад их знает, понимает важность, и, безусловно, русское искусство, русский авангард в начале ХХ века оказал большое влияние на развитие мирового искусства. Поэтому есть достаточно большое количество коллекционеров, которые покупают русское искусство, но которые не имеют русских корней. У нас покупают даже японские музеи, американские музеи. Понимаете, у американских музеев тоже есть определенные вещи, которые им интересны. Русское искусство относится к классу развивающихся рынков, и русское искусство, вместе с китайским и бразильским, безусловно входит в это число. В характере россиян всегда это было – желание собирательства – что очень положительно и люди, в меру своих возможностей, собирают все: от спичечных коробков до Репина и Григорьева. Многие состоятельные люди строят музеи; собирают корпоративные, банковские и частные коллекции. На рынок поступает не много суперкачественных вещей, их не может быть много по определению.– А если в процентном соотношении считать или ценовом эквиваленте, какой это прирост? В цене русского искусства я имею в виду.– Вы знаете, нужно индивидуально брать буквально каждого. Инвестиции в искусство тем и интересны, что каждая картина уникальна. Поэтому судьбу, как и инвестиционную составляющую каждой картины нужно брать отдельно. Трудно вместе это складывать, потому что эта – одного качества, а эта – другого; эта хуже, а эта лучше, а это – шедевр. Конечно, лучше всего в цене растут лучшие вещи. Они всегда востребованы, люди всегда их хотят.– Повлияло ли ухудшение отношений между Россией и США на восприятие русского искусства?– Совершенно никак.– Американское общество, по вашим оценкам, остается заинтересованным в русском искусстве?– Безусловно. На уровне общества, я считаю, что не имеет абсолютно никакого влияния политические события. Я считаю, что они совершенно не касаются рынка и интереса к русскому искусству. Например, музей современного искусства МОМА расширил экспозицию, отдав отдельный зал творчеству Натальи Гончаровой. Недавно открылась выставка Кандинского (в Музее Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке – ред.), так это огромные очереди. Несколько лет назад Петр Авен привез выставку – стояли огромные очереди, и я сам в ней стоял. Вот мы делали выставку "Лики нашего времени" в Художественном музее Лоу в Майами — огромный интерес. Американцы в этом плане не то, что всеядны, но у них огромный интерес. В Штатах поэтому существуют коллекции, например, китайского фарфора, или африканской скульптуры, или индийских артефактов. Американцам интересно, а Россия всегда была экзотической страной, и она на слуху всегда. Это рождает, лучше отношения или хуже отношения, такое загадочное экзотическое место, которое людям интересно.– Сейчас музейный обмен между Россией и США прекращен вообще, и на мой взгляд, сейчас и культурный обмен в некотором роде затруднен, даже если просто учитывать ситуацию с визами. То есть если мы захотим российского художника привезти, то не факт что это будет возможно. Какие у вас прогнозы по поводу восстановления полноценного культурного обмена?– Вы знаете, смотрите, мы привезли выставку. Мы делаем это на свои деньги и уже много лет занимаемся этим по мере сил и возможностей – всяческим продвижением и пропагандой русской культуры и русского искусства на западе. Мы участвуем во многих выставках здесь и делаем много выставок на Западе, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы это нормализовалось, и малой толикой, мы пытаемся навести хоть какие-то культурные мосты через искусство, потому что я считаю, что искусство – это универсальный язык, который понятен, и он сближает народы. И я уверен, что это наладится, безусловно, потому что такие страны как Россия и Америка должны быть партнерами в мировом масштабе. Столько проблем в мире, с терроризмом и так далее, что эти две страны-гиганта должны быть в дружеских отношениях и оберегать мир.– А на сколько вам мешает российское законодательство в плане продаж и проведения выставок? Очень многие участники рынка жалуются на эти ограничения, связанные с ввозом, с вывозом и вообще со всей бумажной волокитой.– Ну, так как я здесь не продаю, я привожу только музейные выставки – то есть все, что приезжает, должно уезжать – поэтому в плане законодательства, в плане продажи искусства, наверное, нужно платить какие-то налоги, но мне это не мешает, потому что я это не делаю. Я считаю, что должно быть законодательство, которое должно способствовать развитию отечественного рынка, которое должно облегчать и упрощать ситуацию; безусловно, люди должны платить налоги, как и во всем мире, но не должно быть препятствий. Потому что чем проще будет взаимодействие, тем больше будет русского искусства по миру.– В Америке есть различные льготы, стимулирующие инвестиции в искусство. Считаете ли вы что такое должно быть и в России?– Безусловно. Я объясню, как это работает в Штатах, насколько я это понимаю: в Штатах вы можете подарить музею или любой некоммерческой организации картины, недвижимость, деньги и так далее, и это списывается вам с налогов. Например, в США есть очень активная некоммерческая организация "Клуб друзей Эрмитажа", и они собирают миллионы долларов. И это общепринятая практика для многих институций. Также в Америке есть клубы друзей Тель-Авивского музея, Лувра. Я думаю, что нужно помогать и другим российским музеям, не только Эрмитажу, например, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковской галерее, и Русскому музею. Понимаете, если организовать в США общество "Друзья Пушкинского музея", то коллекционеры, меценаты, живущие в Америке, дарили бы шикарное искусство, которое совершенно беспрепятственно можно вывозить из Штатов и привозить в Россию. И люди бы списывали затраты на это благородное дело с налогов, то есть это двойное удовольствие, понимаете? Американцы имели бы возможность стать патронами этого музейного сообщества, и при этом имели бы большой финансовый интерес. Я считаю, что существует проблема в современной России с этим вопросом, и ее надо исправлять. Уверен, что это было бы очень позитивно для всех.– А что помешало создать вот эти общества друзей Пушкинского музея и Третьяковки в США? Музеи не поддержали?– Музеи бы с удовольствием поддержали, но должны быть люди, которые будут этим заниматься, должны заполняться правильные юридические бумаги, но, я считаю, что это обязательно надо делать. И люди, например, "Друзья российских музеев", скажем такое общее название, даже не каких-то конкретных, я знаю точно – с большим удовольствием бы жертвовали искусство в музейные коллекции и предоставляли экспонаты для выставок из своих личных коллекций.
https://ria.ru/20210907/nft-1749063967.html
https://ria.ru/20210916/muzey-1750246530.html
https://ria.ru/20211103/vrubel-1757465027.html
https://ria.ru/20210906/ermitazh-1748910393.html
https://ria.ru/20210301/vtb-1599119471.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759840977_4:0:2663:1994_1920x0_80_0_0_48d42cb66e31744226982a1795316627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью, третьяковская галерея, сша, петр авен, русский музей, лувр, россия, культура
10:30 20.11.2021 (обновлено: 11:37 20.11.2021)
 

Галерист Беккерман: весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей"

© РИА Новости / Валерий ЛевитинВладелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман
Владелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Читать ria.ru в
Российским музеям стоит рассмотреть создание общества дружбы в США, поскольку американцы сохраняют интерес к русскому искусству несмотря на напряженные дипломатические отношения, и будут готовы передать в дар работы из своих коллекций, рассказал РИА Новости владелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман.
– В 2016 году вы дали положительную оценку инвестиционной привлекательности русского искусства, но с того времени для России многое поменялось на международной арене. Как это могло повлиять на инвестиционную привлекательность с того года, как она изменилась?
– Сейчас наблюдается очень большая активность на рынке русского искусства, потому что все нестабильно, инфляция большая, политические проблемы и ковид – все вместе создает большую нервозность в инвестиционном плане. Люди хотят диверсифицировать свои активы. Хорошее искусство, конечно, является сильным финансовым инструментом, и это многие понимают. Поэтому хорошие вещи покупаются с большим интересом, и каждый год достигаются новые рекорды в цене русского искусства.
– Динамика продаж русского искусства за рубежом возросла?
– Вы знаете, когда начался ковид, было замедление. Но даже не замедление в ценообразовании, а замедление, так как люди боялись отдавать вещи на аукционы. Аукционы проходили в онлайн режиме, как вы знаете, это было новое явление, и многие опасались, но сейчас, многие пользуются этим и покупают, и продают.
Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
7 сентября, 18:45Культура
Цифровые копии пяти картин Эрмитажа проданы почти за полмиллиона долларов
– А цена русского искусства как-то изменилась за последние годы? То есть, если в среднем считать по рынку, она стала выше?
– Да, безусловно. Вы понимаете, хорошего русского искусства очень мало. Просто мало. В России, в истории Советского союза была практика отбирания коллекций, определения их в музеи, госфонды и так далее. На руках циркулировало достаточно мало хороших вещей. Это один из главных факторов. Когда началась перестройка, когда появились первые деньги, люди начали покупать, а весь ХХ век русское искусство было "мировой падчерицей". Покупались только вещи театрального плана, богатыми спонсорами, любителями балета и оперы. Покупали эскизы театральные Бакста, Бенуа. А когда началась перестройка, и появились деньги, люди начали покупать свое искусство. Понимаете, как получается, когда в Нью-Йорке проходит, например, аукцион европейской живописи, то слетаются дилеры и коллекционеры со всего мира и в основном, покупают немцы – немецких художников, англичане – своих, итальянцы, французы и так далее, и так далее. То есть любая нация покупает свое, но есть безусловно процент художников, которые перешли международные границы и которых покупают internationally. Безусловно это, конечно, такие имена как Малевич, Кандинский, Шагал, это понятно, но и такие художники как Гончарова, Ларионов, Экстер, Григорьев, Бурлюк, которые очень хорошо представлены в ведущих музеях мира, поэтому запад их знает, понимает важность, и, безусловно, русское искусство, русский авангард в начале ХХ века оказал большое влияние на развитие мирового искусства. Поэтому есть достаточно большое количество коллекционеров, которые покупают русское искусство, но которые не имеют русских корней. У нас покупают даже японские музеи, американские музеи. Понимаете, у американских музеев тоже есть определенные вещи, которые им интересны. Русское искусство относится к классу развивающихся рынков, и русское искусство, вместе с китайским и бразильским, безусловно входит в это число. В характере россиян всегда это было – желание собирательства – что очень положительно и люди, в меру своих возможностей, собирают все: от спичечных коробков до Репина и Григорьева. Многие состоятельные люди строят музеи; собирают корпоративные, банковские и частные коллекции. На рынок поступает не много суперкачественных вещей, их не может быть много по определению.
Выставка в Музее Русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 11:08Культура
В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование
– А если в процентном соотношении считать или ценовом эквиваленте, какой это прирост? В цене русского искусства я имею в виду.
– Вы знаете, нужно индивидуально брать буквально каждого. Инвестиции в искусство тем и интересны, что каждая картина уникальна. Поэтому судьбу, как и инвестиционную составляющую каждой картины нужно брать отдельно. Трудно вместе это складывать, потому что эта – одного качества, а эта – другого; эта хуже, а эта лучше, а это – шедевр. Конечно, лучше всего в цене растут лучшие вещи. Они всегда востребованы, люди всегда их хотят.
– Повлияло ли ухудшение отношений между Россией и США на восприятие русского искусства?
– Совершенно никак.
– Американское общество, по вашим оценкам, остается заинтересованным в русском искусстве?
– Безусловно. На уровне общества, я считаю, что не имеет абсолютно никакого влияния политические события. Я считаю, что они совершенно не касаются рынка и интереса к русскому искусству. Например, музей современного искусства МОМА расширил экспозицию, отдав отдельный зал творчеству Натальи Гончаровой. Недавно открылась выставка Кандинского (в Музее Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке – ред.), так это огромные очереди. Несколько лет назад Петр Авен привез выставку – стояли огромные очереди, и я сам в ней стоял. Вот мы делали выставку "Лики нашего времени" в Художественном музее Лоу в Майами — огромный интерес. Американцы в этом плане не то, что всеядны, но у них огромный интерес. В Штатах поэтому существуют коллекции, например, китайского фарфора, или африканской скульптуры, или индийских артефактов. Американцам интересно, а Россия всегда была экзотической страной, и она на слуху всегда. Это рождает, лучше отношения или хуже отношения, такое загадочное экзотическое место, которое людям интересно.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 10:26Культура
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
– Сейчас музейный обмен между Россией и США прекращен вообще, и на мой взгляд, сейчас и культурный обмен в некотором роде затруднен, даже если просто учитывать ситуацию с визами. То есть если мы захотим российского художника привезти, то не факт что это будет возможно. Какие у вас прогнозы по поводу восстановления полноценного культурного обмена?
– Вы знаете, смотрите, мы привезли выставку. Мы делаем это на свои деньги и уже много лет занимаемся этим по мере сил и возможностей – всяческим продвижением и пропагандой русской культуры и русского искусства на западе. Мы участвуем во многих выставках здесь и делаем много выставок на Западе, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы это нормализовалось, и малой толикой, мы пытаемся навести хоть какие-то культурные мосты через искусство, потому что я считаю, что искусство – это универсальный язык, который понятен, и он сближает народы. И я уверен, что это наладится, безусловно, потому что такие страны как Россия и Америка должны быть партнерами в мировом масштабе. Столько проблем в мире, с терроризмом и так далее, что эти две страны-гиганта должны быть в дружеских отношениях и оберегать мир.
– А на сколько вам мешает российское законодательство в плане продаж и проведения выставок? Очень многие участники рынка жалуются на эти ограничения, связанные с ввозом, с вывозом и вообще со всей бумажной волокитой.
– Ну, так как я здесь не продаю, я привожу только музейные выставки – то есть все, что приезжает, должно уезжать – поэтому в плане законодательства, в плане продажи искусства, наверное, нужно платить какие-то налоги, но мне это не мешает, потому что я это не делаю. Я считаю, что должно быть законодательство, которое должно способствовать развитию отечественного рынка, которое должно облегчать и упрощать ситуацию; безусловно, люди должны платить налоги, как и во всем мире, но не должно быть препятствий. Потому что чем проще будет взаимодействие, тем больше будет русского искусства по миру.
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:36Культура
Эрмитаж разрешил использовать цифровые изображения в проекте Линдеманна
– В Америке есть различные льготы, стимулирующие инвестиции в искусство. Считаете ли вы что такое должно быть и в России?
– Безусловно. Я объясню, как это работает в Штатах, насколько я это понимаю: в Штатах вы можете подарить музею или любой некоммерческой организации картины, недвижимость, деньги и так далее, и это списывается вам с налогов. Например, в США есть очень активная некоммерческая организация "Клуб друзей Эрмитажа", и они собирают миллионы долларов. И это общепринятая практика для многих институций. Также в Америке есть клубы друзей Тель-Авивского музея, Лувра. Я думаю, что нужно помогать и другим российским музеям, не только Эрмитажу, например, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковской галерее, и Русскому музею. Понимаете, если организовать в США общество "Друзья Пушкинского музея", то коллекционеры, меценаты, живущие в Америке, дарили бы шикарное искусство, которое совершенно беспрепятственно можно вывозить из Штатов и привозить в Россию. И люди бы списывали затраты на это благородное дело с налогов, то есть это двойное удовольствие, понимаете? Американцы имели бы возможность стать патронами этого музейного сообщества, и при этом имели бы большой финансовый интерес. Я считаю, что существует проблема в современной России с этим вопросом, и ее надо исправлять. Уверен, что это было бы очень позитивно для всех.
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), где проходит прощание с Ириной Антоновой - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 14:00
В Пушкинском музее открылась выставка Билла Виолы
– А что помешало создать вот эти общества друзей Пушкинского музея и Третьяковки в США? Музеи не поддержали?
– Музеи бы с удовольствием поддержали, но должны быть люди, которые будут этим заниматься, должны заполняться правильные юридические бумаги, но, я считаю, что это обязательно надо делать. И люди, например, "Друзья российских музеев", скажем такое общее название, даже не каких-то конкретных, я знаю точно – с большим удовольствием бы жертвовали искусство в музейные коллекции и предоставляли экспонаты для выставок из своих личных коллекций.
 
ИнтервьюТретьяковская галереяСШАПетр АвенРусский музейЛуврРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
23:21Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией
Лента новостейМолния
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику Корабль "Орел" сможет стыковаться с американской окололунной станцией