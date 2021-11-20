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Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске
Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске - РИА Новости, 20.11.2021
Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T21:39
2021-11-20T21:41
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время интернет-трансляции канала "Главный.Тур" на YouTube."Порядка четырех десятков запросов лежит у меня в папке на столе во Дворце Независимости: западные, арабский мир – понятно, что им сейчас очень интересно, да в принципе все регионы. Отдельно хочу сказать, что президент давно не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ, мы это прекрасно понимаем. И слышим сигналы и (журналистов) Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Все у нас распланировано. И в конце года надо организовать интервью и поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами. Подвести итоги неплохого, в плане интеграции, года", - сказала Эйсмонт.Также пресс-секретарь сообщила, что ищет "окошко для хотя бы краткого общения президента с зарубежными СМИ" каждый день.
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в мире, белоруссия, минск, youtube, александр лукашенко, россия
21:39 20.11.2021 (обновлено: 21:41 20.11.2021)
 
Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске

Пресс-секретарь Эйсмонт заявила, что Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время интернет-трансляции канала "Главный.Тур" на YouTube.
"Порядка четырех десятков запросов лежит у меня в папке на столе во Дворце Независимости: западные, арабский мир – понятно, что им сейчас очень интересно, да в принципе все регионы. Отдельно хочу сказать, что президент давно не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ, мы это прекрасно понимаем. И слышим сигналы и (журналистов) Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Все у нас распланировано. И в конце года надо организовать интервью и поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами. Подвести итоги неплохого, в плане интеграции, года", - сказала Эйсмонт.
Также пресс-секретарь сообщила, что ищет "окошко для хотя бы краткого общения президента с зарубежными СМИ" каждый день.
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