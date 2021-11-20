https://ria.ru/20211120/interes-1760000839.html

Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске

Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске - РИА Новости, 20.11.2021

Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, заявили в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T21:39

2021-11-20T21:39

2021-11-20T21:41

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко знает об интересе со стороны российских СМИ, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время интернет-трансляции канала "Главный.Тур" на YouTube."Порядка четырех десятков запросов лежит у меня в папке на столе во Дворце Независимости: западные, арабский мир – понятно, что им сейчас очень интересно, да в принципе все регионы. Отдельно хочу сказать, что президент давно не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ, мы это прекрасно понимаем. И слышим сигналы и (журналистов) Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева. Все у нас распланировано. И в конце года надо организовать интервью и поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами. Подвести итоги неплохого, в плане интеграции, года", - сказала Эйсмонт.Также пресс-секретарь сообщила, что ищет "окошко для хотя бы краткого общения президента с зарубежными СМИ" каждый день.

https://ria.ru/20211120/obostrenie-1759991640.html

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в мире, белоруссия, минск, youtube, александр лукашенко, россия