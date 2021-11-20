https://ria.ru/20211120/gruzovik-1759959234.html

Во Владимирской области грузовик снес надземный переход

Во Владимирской области грузовик снес надземный переход - РИА Новости, 20.11.2021

Во Владимирской области грузовик снес надземный переход

Частичное обрушение надземного пешеходного перехода произошло в Лакинске Владимирской области, конструкцию, по предварительным данным, задел грузовой... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T15:00

2021-11-20T15:00

2021-11-20T16:15

происшествия

владимирская область

угибдд

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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Частичное обрушение надземного пешеходного перехода произошло в Лакинске Владимирской области, конструкцию, по предварительным данным, задел грузовой автомобиль, водитель которого не учел габариты перевозимого груза, сообщило УМВД по региону."Двадцатого ноября... около 13.40 в Лакинске Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры для ликвидации последствий."В настоящее время движение на данном участке дороги полностью остановлено. УГИБДД УМВД России по Владимирской области обращается к участникам дорожного движения выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги", - отмечается в сообщении.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщает, что инцидент произошел на 152-м километре федеральной трассы М-7 "Волга". Движение по участку перекрыто в обе стороны."Объехать место происшествия можно через Ставрово – Вишневый – Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Ведется информирование пользователей дорог по 15-му радиоканалу. Сведения о дорожной ситуации транслируются через табло переменной информации", - говорится в сообщении.Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород приступили к ликвидации последствий происшествия. На место направлена тяжелая техника, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210928/mosty-1752143577.html

https://ria.ru/20210723/most-1742590392.html

владимирская область

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происшествия, владимирская область, угибдд