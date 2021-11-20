Началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"
Рогозин: началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" началось, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы получили в этом году первые средства на программу "Сфера", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее программа "Сфера" несколько раз вносилась в правительство, но завязла в согласованиях.
В мае 2021 года первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников, что на треть меньше, чем 542 предполагавшихся прежде аппарата. Причем основные сокращения коснулись группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Предполагается создание семи спутников "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафона" для интернета вещей. На два меньше (два вместо четырех) стало лишь спутников "Ямал" (оператор "Газпром космические услуги").
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Три спутника ДЗЗ "Смотр" не тронули, но резко уменьшили группировку аппаратов "Беркут". Вместо 211 аппаратов оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" теперь предполагается создание 84-х. А вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" - 12.
В июле ведущий специалист службы развития систем связи предприятия "Космическая связь" Александр Егоров сообщил, что к 2030 году будут отправлены до 290 спутников.
Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы.