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Наука
https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007883.html
Началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"
Началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" - РИА Новости, 20.11.2021
Началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"
Финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" началось, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T23:10
2021-11-20T23:10
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" началось, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы получили в этом году первые средства на программу "Сфера", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Ранее программа "Сфера" несколько раз вносилась в правительство, но завязла в согласованиях.В мае 2021 года первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников, что на треть меньше, чем 542 предполагавшихся прежде аппарата. Причем основные сокращения коснулись группировки спутников дистанционного зондирования Земли.Предполагается создание семи спутников "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафона" для интернета вещей. На два меньше (два вместо четырех) стало лишь спутников "Ямал" (оператор "Газпром космические услуги").Три спутника ДЗЗ "Смотр" не тронули, но резко уменьшили группировку аппаратов "Беркут". Вместо 211 аппаратов оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" теперь предполагается создание 84-х. А вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" - 12.В июле ведущий специалист службы развития систем связи предприятия "Космическая связь" Александр Егоров сообщил, что к 2030 году будут отправлены до 290 спутников.Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы.
https://ria.ru/20211031/roskosmos-1757089788.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
23:10 20.11.2021
 
Началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"

Рогозин: началось финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" началось, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы получили в этом году первые средства на программу "Сфера", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Ранее программа "Сфера" несколько раз вносилась в правительство, но завязла в согласованиях.
В мае 2021 года первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников, что на треть меньше, чем 542 предполагавшихся прежде аппарата. Причем основные сокращения коснулись группировки спутников дистанционного зондирования Земли.
Предполагается создание семи спутников "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафона" для интернета вещей. На два меньше (два вместо четырех) стало лишь спутников "Ямал" (оператор "Газпром космические услуги").
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 14:35
Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера"
Три спутника ДЗЗ "Смотр" не тронули, но резко уменьшили группировку аппаратов "Беркут". Вместо 211 аппаратов оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" теперь предполагается создание 84-х. А вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" - 12.
В июле ведущий специалист службы развития систем связи предприятия "Космическая связь" Александр Егоров сообщил, что к 2030 году будут отправлены до 290 спутников.
Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы.
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
23:09Наука
"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников
 
НаукаДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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